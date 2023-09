Sulle rive del Lago Maggiore arriva il “Villaggio del cuore”: insegnerà come prendersi cura della vita

Un villaggio del cuore, in occasione di una Giornata mondiale dedicata proprio all’organo muscolare che è sinonimo della vita. Ma bisogna averne cura. E per sapere come, sono i volontari del Cva – Corpo volontari ambulanze a mettere a disposizione il loro tempo per garantire un fine settimana dedicato a prevenzione e informazione.

Dunque, domenica 1 ottobre a Sesto Calende in piazza Garibaldi dalle 9 alle 12, e ad Angera in piazza Garibaldi dalle 13 alle 18 sarà allestito il Villaggio del Cuore dove il CVA ospiterà le iniziative legate all’iniziativa “Usa il cuore per ogni Cuore”, dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

«I nostri volontari saranno impegnati a diffondere la cultura della defibrillazione precoce», spiegano dal Cva «insegnando, in poche semplici mosse, come poter salvare una vita con il progetto Facile Dae, suggeriranno percorsi di prevenzione, lezioni informative di sensibilizzazione sui fattori di rischio, su come prevenire le patologie cardiovascolari e sugli stili di vita sani, i rischi delle dipendenze, dell’abuso di alcool e di tabacco, consulenze e misurazioni di parametri, quali pressione, saturazione e frequenza cardiaca, offerti gratuitamente ai cittadini; infine daranno indicazioni su come effettuare la chiama al Numero Unico Emergenze 112 in maniera efficace e veloce».

«Diffondere e promuovere la cultura della prevenzione è sempre più importante ed essenziale», afferma il Presidente del CVA di Angera Cav. Conterio Gianluigi. «L’Associazione è sempre pronta a sostenere iniziative come questa, che promuovono corretti stili di vita e contribuiscono a ridurre il rischio di incorrere in patologie, come quelle cardiovascolari, che rappresentano la prima causa di morte in Italia e sono responsabili di un’alta percentuale di decessi. Per questo è importante ribadire l’invito a mantenere uno stile di vita sano e praticare una regolare attività fisica per contribuire a ridurre il rischio».

«Un grazie agli organizzatori per il supporto a questa iniziativa capillarmente diffusa sul territorio, che riteniamo possa davvero contribuire alla riduzione delle malattie cardiovascolari e un grazie ai volontari per il loro contributo e il loro prezioso tempo che come sempre è fondamentale», conclude Conterio.

Il 29 settembre, è la Giornata del cuore: creata dalla World Heart Federation, la Giornata mondiale per il Cuore informa le persone in tutto il mondo che le patologie cardiovascolari, tra cui malattie cardiache e ictus, sono le principali causa di morte al mondo e sottolinea le azioni che le persone possono intraprendere per prevenire e controllarle.

Mira a guidare le azioni per educare le persone che, controllando i fattori di rischio come il consumo di tabacco e alcool, la dieta non sana e l’inattività fisica, potrebbero essere evitati almeno l’80% dei decessi prematuri per malattie cardiache e ictus. La campagna di quest’anno “Use heart know heart” si concentra sull’essenziale passo di conoscere prima i nostri cuori. Perché, quando sappiamo di più, possiamo prenderci meglio cura di noi stessi.

I temi al centro dell’edizione 2023 della Giornata Mondiale del Cuore saranno tre:

– usa il cuore per mangiare meglio

– usa il cuore per essere più attivo

– usa il cuore per smettere di fumare