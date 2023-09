Sumirago si immerge nel mondo dei manga e del cinema di Miyazaki

Il prossimo 7 ottobre, gli appassionati di manga e gli ammiratori del celebre regista Miyazaki avranno un’opportunità unica per immergersi in un’esperienza affascinante

Nel palazzo comunale di Sumirago, il prossimo sabato 7 ottobre, gli appassionati di manga e gli ammiratori del celebre regista Miyazaki avranno un’opportunità unica per immergersi in un’esperienza affascinante. La serata, organizzata per avvicinare vecchi e nuovi fan all’arte del manga e alla magia del cinema d’animazione giapponese, promette di essere ricca di sorprese.

La serata avrà inizio alle ore 20:45 con una speciale “Introduzione al mondo dei manga” curata da Giulio Rossini. Rossini guiderà i partecipanti attraverso la storia, l’evoluzione e la cultura di questo affascinante mondo artistico e narrativo.

Alle ore 21, gli spettatori verranno trasportati nella magica realtà di Miyazaki con la proiezione del suo capolavoro “Nausicaa della valle del vento“. Questo film, che ha catturato l’immaginazione di milioni di spettatori in tutto il mondo, racconta la storia di Nausicaa, una giovane principessa che cerca di trovare una soluzione pacifica in un mondo post-apocalittico dominato da giganteschi insetti mutanti e foreste tossiche.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma la generosità non si ferma qui. Durante la serata, verrà presentato anche un corso di disegno dedicato al mondo del manga, che avrà inizio presso la biblioteca di Sumirago. Per coloro che sono interessati a scoprire le tecniche e le tradizioni dietro questi popolari fumetti giapponesi, questa è un’opportunità da non perdere.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sul corso di disegno, è possibile contattare la biblioteca all’indirizzo email biblioteca@comune.sumirago.va.it.