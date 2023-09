Suonare in divisa e cappello piumato: Open Day alla fanfara bersaglieri di Lonate

Vi siete mai fatti tentare dall’idea di suonare in una fanfara, una banda militare?

L’occasione è fornita dalla fanfara dei bersaglieri “Tramonti-Crosta” di Lonate Pozzolo, che promuove i corsi di musica aperti a tutti, adulti, giovani e adolescenti.

Per chi fosse interessato la fanfara – in cui si suona in divisa e con cappello piumato – organizza un open day per sabato 30 settembre, dalle ore 14 alle ore 16, all’oratorio di Lonate Pozzolo, in via Giovanni XXIII, 59 (info per WhatsApp 351.8459239)

La “Tramonti-Crosta” è diretta dal Maestro Capo fanfara Bersagliere Tiziano Giaretta.Fin dagli anni Ottanta è stata protagonista di grandi spedizioni all’estero, da New York ai tanti “tattoo”, i raduni per formazioni musicali militari che hanno grande seguito soprattutto in Nord Europa.