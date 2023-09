Taglio dell’ippocastano al Belvedere Pasquè di Brezzo di Bedero, il suo fusto diventerà una scultura

Dopo tutte le necessarie valutazioni in merito alla situazione dell’ippocastano del Belvedere Pasquè di Brezzo di Bedero, effettuate senza escludere ogni possibile soluzione, «è emerso un contesto che non presenta margini discrezionali – spiega il primo cittadino Daniele Boldrini -. Non solo per il rischio di rottura di rami e potenziale pericolo per le persone, che avrebbe potuto essere limitato con interventi di messa in sicurezza, ma principalmente per la vitalità in forte regresso determinata dal degrado del legno a causa di funghi patogeni, che compromettono gravemente le prospettive future della pianta».

La mattina del 6 settembre l’ippocastano è stato dunque tagliato e durante l’esecuzione dei lavori si è concordato di conservare il fusto per realizzarci una scultura di grosse dimensioni, che verrà riposizionata al Belvedere Pasquè.

«Si tratta di una scelta improvvisata che farà rivivere l’ippocastano in una nuova veste. Nelle ultime settimane si sono susseguiti i pareri di tante persone, tutti contraddistinti da una curiosa particolarità, ognuno rigidamente convinto della propria visione, che non lascia spazio al pensiero degli altri. In pratica, quindi, le varie opinioni sono tutte legittime, ma, allo stesso tempo, tutte giuste e tutte sbagliate – tiene a sottolineare Boldrini -. Ciò non è compatibile con il ruolo di amministratore pubblico, che non può permettersi e non deve arroccarsi sulle proprie idee personali, ha il dovere di fare un’analisi più approfondita. Ispirandosi all’illuminante insegnamento di una grande figura politica del secolo scorso, l’amministratore deve sforzarsi di capire le ragioni degli altri. Inoltre, nel caso specifico, come detto, le scelte discrezionali erano molto limitate, fortemente condizionate dagli elementi oggettivi di natura tecnica e di sicurezza».