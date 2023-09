Tari arretrata, il consigliere di Lonate Bonini paga e rimane in consiglio

Debitore del Comune per una Tari non pagata, il consigliere d’opposizione di Lonate Pozzolo Tiziano Bonini rischiava di dover lasciare l’assemblea civica. Ma nel frattempo ha pagato, comunicandolo alla vigilia del consiglio, e ha evitato così la contestazione di incompatibilità ai sensi del Tuel, la legge di base dei Comuni.

Il “caso” della Tari è stato discusso Proprio dall’assemblea, che doveva votare la contestazione. Ma la sindaca Elena Carraro ha comunicato che Bonini ha inviato il 26 settembre la attestazione del pagamento degli arretrati e – ha aggiunto il segretario comunale – “con la comunicazione e attestazione viene meno la causa di incompatibilità”.

Al di là della causa ormai decaduta, si è discusso lo stesso del caso. Con i consiglieri di minoranza di Uniti e Liberi che hanno contestato Bonini e anche per il ritardo nelle verifica.

Angelo Ferrario ha detto che “c’è un vulnus perché il consigliere Bonini l’ha fatto solo successivamente” e ha contestato che ci sia stato “uno spiffero” che ha consentito in sostanza a Bonini di intervenire per tempo.

“Sui social si vantava di non aver pagato e invitava i cittadini a scaricare rifiuti a cargo city”

“Non era mai successo – ha giunto la capogruppo di Uniti e Liberi Nadia Rosa – che so dovesse contestare una incompatibilità in questo consiglio comunale. Grave la disinvoltura con cui si sottoscrivono dichiarazioni false”.

L’assessore Gennaro Portogallo – allontanandosi un po’ dal merito della questione – ha ringraziato Bonini per le sue segnalazioni per il paese e ha contestato alla opposizione di UeL che “ogni volta anziché pensare alla collettività dovete tirare fuori problematiche che lasciano il tempo che trovano”.

In ogni caso con il pagamento della Tari arretrata la causa di incompatibilità è superata e Bonini rimane consigliere.