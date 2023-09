Taxi ed Ncc: controlli dei carabinieri di Verbania sul trasporto pubblico non di linea

I carabinieri della Compagnia di Verbania nel mese di agosto appena trascorso, che ha visto una notevole presenza di turisti in particolare nei centri rivieraschi, hanno effettuato una serie di controlli nel settore del trasporto pubblico non di linea, maggiormente Taxi e NCC proprio nelle cittadine che si affacciano sul lago. Dei controlli effettuati, una ventina in tutto, sono state riscontrate 6 irregolarità di natura amministrativa per le quali i carabinieri hanno elevando le previste sanzioni per un totale di poco meno di 1000 euro. In particolare è stata riscontrata la mancata esposizione su alcuni Taxi del previsto prezzario e del codice di comportamento.

Sempre dalla Compagnia di Verbania viene specificato che i controlli sono stati condotti per verificare la regolarità dei documenti di guida e circolazione, lo stato di efficienza dei mezzi e delle relative dotazioni di bordo nonché il rispetto delle norme che disciplinano il settore del trasporto pubblico non di linea nei maggiori centri rivieraschi.