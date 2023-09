Tecnico informatico arrestato dalla Polizia Locale in Comune a Sesto Calende. Stava rubando un computer

Dopo alcune settimane di indagini la Polizia Locale di Sesto Calende ha individuato e arrestato con le mani nel sacco il misterioso ladro che da qualche tempo faceva sparire materiale dagli uffici del comune che si affaccia sul lago Maggiore.

L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore bustese Flavia Salvatore, ha permesso di fare luce su una serie di furti culminati con il tentativo di portare via, ieri (lunedì), un pc dall’ufficio anagrafe.

L’autore è un cittadino residente in zona, classe 1978, già agli arresti domiciliari per altri reati di cui è accusato e che aveva il permesso di potersi recare al lavoro, in un’azienda che si occupa di fare manutenzione agli apparati informatici del Comune di Sesto Calende.

Grazie alle telecamere e ad un paziente lavoro di indagine, dunque, gli agenti sono riusciti a pizzicarlo in flagranza di reato potendolo, così, arrestare e portare in caserma per l’identificazione e la denuncia.

Questa mattina è stato portato in Tribunale a Busto Arsizio dove è stato processato con rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato ma il giudice ha disposto per lui nuovamente gli arresti domiciliari in vista del processo.