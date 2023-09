Temporali sul Varesotto, allerta arancione nella zona dei laghi e a nord della provincia

Nuovi temporali in arrivo sul Varesotto e nuova allerta meteo del centro monitoraggio rischi naturali della Lombardia.

L’arco temporale per il quale è stata alzata la soglia di attenzione va dal pomeriggio di oggi, lunedì 18 settembre, alla mezzanotte. In particolare è stata diramata un’allerta arancione, per temporali forti nell’area dei Laghi e prealpi varesine, quindi nel centro nord della provincia.

Più lieve l’attenzione sul sud della provincia con un’allerta gialla per temporali. Si segnala inoltre dal pomeriggio di oggi l’aumento dell’intensità del vento da Sud sulla fascia di bassa pianura occidentale, Appennino e fascia alpina e prealpina, con raffiche possibili fino a 70 km/h oltre quota 600-1000 metri, in attenuazione nel corso della serata. Dalle prime ore di martedì 19/09, le precipitazioni andranno incontro ad ulteriore attenuazione.