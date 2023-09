Tennis, lezioni gratuite all’Arcobaleno di Venegono Inferiore

Proseguono fino al 29 settembre le lezioni gratuite di Tennis al Centro Polisportivo di Venegono Inferiore, gestito dall’associazione Arcobaleno. La lezioni sono rivolte a giocatori di tutte le età, grandi e piccoli aspiranti tennisti che possono partire con la scuola tennis su diversi livelli di gioco.

Il maestro Cosimo Torino, responsabile della scuola Tennis, accoglierà giovani e adulti per capire insieme il percorso di apprendimento. «Le lezioni gratuite servono proprio per conoscere gli allievi e capire insieme a loro le esigenze, necessarie per un corretto apprendimento» spiega Cosimo Torino.

L’associazione prosegue fino al 29 settembre con le lezioni gratuite, mentre la scuola tennis partirà poi il 2 ottobre e andrà avanti fino a giugno 2024. Per tutte le informazioni è possibile chiamare il numero 347-3837762.