Tenta di rubare una bici in un negozio a Busto, arrestato

Prova il furto di bici da un negozio, ma il colpo fallisce: è successo a Busto intorno alle 13.00 di lunedì. La Volante della Polizia di Stato di Busto Arsizio è intervenuta in viale Virgilio dove era segnalato un uomo che stava rubando delle biciclette da un negozio. Arrivata subito sul posto la pattuglia ha sorpreso in piena flagranza il ladro che, dopo aver infranto con un grosso sasso una delle vetrine dell’attività commerciale, in quel momento chiusa, stava cercando di portare all’esterno una delle biciclette esposte per la vendita.

L’individuo, grazie anche alla mole ragguardevole, ha opposto una forte resistenza, tanto da causare lesioni a una mano a uno degli agenti prima di essere bloccato e ammanettato. Condotta che ha continuato a tenere durante il trasporto in Commissariato di Pubblica Sicurezza e poi nella stanza dei fermati, dove si è denudato e ha deliberatamente espletato i suoi bisogni fisiologici sporcando il locale.

Un ulteriore sopralluogo nel negozio ha permesso di accertare che l’uomo aveva già trafugato due biciclette, del valore di oltre 2500 euro, e che all’interno ne aveva gettate a terra e danneggiate altre tre, del valore di circa 8000 euro.

Il fermato, privo di documenti, una volta sottoposto ai rilievi segnaletici è risultato un cittadino del Sudan di 25 anni, con diversi precedenti per furti e resistenza a pubblici ufficiali commessi in altre località del Nord Italia negli ultimi due mesi. Il reo è stato infine arrestato dalla Volante, d’intesa con il PM di turno, per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il valore delle biciclette non è secondario e per queso sono anche presi di mira da bande organizzate, come successo ad esempio a Gazzada Schianna due settimane fa.