Tentata rapina incappucciati in Valcuvia, chiesta perizia psichiatrica

Per la tentata rapina dello scorso 25 febbraio in due ristoranti della Valcuvia ci sono sviluppi processuali in merito alle due persone imputate, due giovani sospettati di aver tentato di assaltare due ristoranti, uno a Rancio Valcuvia, e uno a Cittiglio.

Tentata perché i due, uno dei quali incappucciato e mascherato e che brandiva un’accetta, non sono riusciti a mettere a segno il colpo. Uno dei due imputati ha chiesto il patteggiamento, per l’altro invece il difensore ha richiesto una perizia psichiatrica che verrà valutata dal Collegio mentre nella prossima udienza saranno sentiti i testi.