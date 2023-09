“Terra e Laghi” porta ad Arosio “I Vestiti nuovi del Principe Amleto”

Il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi” arriva ad Arosio. Appuntamento per domenica 22 ottobre con lo spettacolo della compagnia “Teatro del Cerchio” che metterà in scena “I Vestiti nuovi del Principe Amleto”.

Udite! Udite! Il principe Amleto è triste ! Vaga per il castello di Elsinore vestito di nero, sempre con un teschio in mano e nulla pare lo interessi e lo rallegri ! Chi si può chiamare per tentare di risollevargli l’umore ? Ma Rosencrantz e Guildenstern, ovviamente ! “E chi sono costoro ?”, direte voi. Due imbroglioni (anche se loro preferiscono definirsi “trasformatori di verità”) che, forse al castello non ci arriveranno mai, persi come sono nel loro continuo gioco “a testa e croce” per inventare qualcosa di spiritoso e geniale (spacciarsi per sarti prestigiosi !), ma nel corso del viaggio che là dovrebbe condurli sapranno sicuramente divertire il pubblico presente. Grande comicità, quindi, ma strizzando l’occhio all’opera di Shakespeare, alla commedia di Tom Stoppard “Rosencrantz e Guildestern sono morti” e senza dimenticare la fiaba di Hans Christian Andersen “I vestiti nuovi dell’imperatore” da cui trae spunto e non solo per il titolo. Barzellette ? Canzoni ? Uno spettacolo teatrale ? E se bastasse una carriola? Venite a scoprire cosa inventeranno questi furbacchioni per allietare il principe. E voi spettatori.

22 OTTOBRE – AROSIO (CO) ORE 21.00 – AUDITORIUM COMUNALE

Teatro Family

TEATRO DEL CERCHIO (PR)

I VESTITI NUOVI DEL PRINCIPE AMLETO

Da “Rosencrantz e Guildestern sono morti” di T. Stoppard, da “Amleto” di W. Shakespeare e da “I vestiti nuovi dell’imperatore” di H.C. Handersen

con Mario Aroldi e Mario Mascitelli