Torna a Gallarate la Rama di Pomm, nel ricordo di Franco Lamonica e pensando al futuro

Pronti? Il Palio della Rama di Pomm sta tornando.

Per la 75esima edizione a Madonna in Campagna di Gallarate non sono mancati, e non mancheranno, gli appuntamenti per le quattro contrade e anche per il pubblico. Dopo la prima sfida di giugno con “il tempo delle mele” è ora del classico torneo di calcio (maschile e femminile) in attesa del gran finale in programma per domenica 19 novembre 2023.

I primi appuntamenti della Rama di Pomm a Gallarate

Si parte, o meglio si riparte, dal calcio maschile e femminile sabato 9 e domenica 10 settembre al centro parrocchiale Paolo VI (via Pio la Torre 4) di Madonna in Campagna. Un weekend in cui i contradaioli e le contradaiole dei Paisaan Quadar (Verdi), dei Cittaditt da la Campagna (Rossi), dei Drizuni dal Tirasegn (Blu) dei Privilegiaa dal Campanin (Gialli) si sfideranno per conquistare punti utili per scalare la classifica ed aggiudicarsi il gonfalone. Le gare iniziano sabato 9 alle 16.30 con Blu – Rossi (femminile), alle 17.30 Verdi – Blu (maschile), alle 18.30 Gialli – Verdi (femminile) e alle 19.30 Rossi – Gialli (maschile). Domenica spazio alle finali: 16.30 3° e 4° posto (maschile), 17.30 3° e 4° posto (femminile), 18.30 1° e 2° posto (maschile) e 19.30 1° e 2° posto (femminile). Oltre al bar, come ricordano gli organizzatori, dalle 18 sarà attivo il banco gastronomico e sarà anche possibile tesserarsi o rinnovare la propria adesione all’Associazione di promozione culturale Rama di Pomm che organizza il Palio.

Un tiro alla fune speciale ricordando Franco Lamonica

Sabato 9, dalle 18.30 alle 22, al centro parrocchiale Paolo VI (via Pio la Torre 4) si svolgerà il primo torneo di tiro alla fune “Memorial Franco Lamonica”. L’ex capo settore dei Blu, scomparso il 19 giugno del 2021, è stato uno dei pilastri del palio, e come ricordano in molti, era sempre pronto a dare una mano per organizzare i giochi, preparare il campo di gare e posizionare gli striscioni e gli addobbi. Franco, così lo chiamavano tutti, fino all’ultimo ha partecipato al Palio ed alla sua gara preferita: il tiro alla fune. Un attaccamento al Palio ed ai colori della sua contrada che non è mai venuto meno e per questo, sabato prossimo, sarà possibile per tutti (previa iscrizione al 347.7410367 o 347.4828032) mettersi alla prova o, più semplicemente, fare il tifo e sostenere i partecipanti.

Rama di pomm: incontri con i più piccoli

Per festeggiare i 75 anni dalla tradizionale festa di Madonna in Campagna, l’associazione ha programmato una serie di incontri con i più piccoli residenti del quartiere, e non solo. I membri del comitato organizzatore infatti, dopo essersi coordinati con le dirigenti, hanno programmato degli appuntamenti nelle scuole gestite dalla “Fondazione Consorzio Scuole Materne” per spiegare ai bambini le origini della festa, i giochi e le contrade. E alla consorziata di Madonna in Campagna è andato in scena la prima edizione del “Mini Palio della Rama di Pomm” con tanto di corsa in bicicletta, gioco delle mele, dei giochi ad hoc con l’acqua ed un colorato ed artistico cartellone segna punti realizzato per l’occasione dai piccoli alunni. «Non sono mancati tanto tifo, competizione, impegno – fanno sapere i membri del consiglio direttivo – un grande grazie alla direttrice, alle maestre ed ai bambini che si sono messi in gioco, nel vero senso della parola, regalando a tutti una bellissima esperienza». Chi ha vinto? La squadra blu a cui è stato consegnato anche il gonfalone.

La Rama di Pomm: una tradizione viva a Madonna in Campagna

Per il comitato organizzatore, oggi più che mai, è importante mantenere vivo il ricordo di quello che è stato nei «primi» 75 anni di vita del Palio e guardare al futuro ed alle nuove generazioni che un domani «saranno alla guida di questa importante tradizione». Un obiettivo ed un impegno importante che si è concretizzato con la mostra “Ci sei anche tu! 75 anni di Palio in foto”. Un vero e proprio tuffo nel passato, partendo da quando tutto è iniziato nel 1948 fino ad arrivare ai giorni nostri. Ci sono le fotografie in bianco e nero un pochino sgranate, che non permettono di riconoscere i colori delle quattro contrade, fino a quelle dell’ultima edizione con i colori sgargianti ed i dettagli vividi.

«In questa nuova edizione del Palio abbiamo voluto sottolineare ancora una volta il nostro legame con la città, il rione e la sua comunità» afferma il presidente dell’associazione di promozione culturale Rama di Pomm Daniele Mazzetti «per questo abbiamo deciso di far coincidere la data della prima gara e della mostra con quelle della festa della Comunità al centro parrocchiale Paolo VI ed abbiamo previsto appuntamenti per tutti per fa conoscere la storia e l’impegno che “si nascondono” dietro al Palio».