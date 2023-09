Torna Amusing Park: il Festival di musica, spettacoli e gusto nel cuore di Gorla Minore

Sta per arrivare Amusing Park, giunto alla sua quarta edizione. Il festival – organizzato dal Centro Musicale Carlo Ronzoni di Gorla Minore – unisce musica, sport, cibo e tanto divertimento nel suggestivo Parco Durini.

La musica sarà il filo conduttore di questo festival. La giornata del 16 settembre inizierà alle 17 con il Palco Aperto, un’opportunità per i talenti locali di brillare sotto i riflettori. Alle 19.30 sarà il momento de Les Chansonniers de Bottega che vi condurranno in un viaggio musicale con il loro coinvolgente Gipsy Swing. A seguire, alle 21.30, sarà il turno del Soul Circus che vi farà ballare al ritmo del loro Funk and Soul travolgente.

Gli amanti del cibo avranno una varietà di delizie tra cui scegliere. Grazie alla collaborazione con l’organizzazione giovanile Spazio Zero, potrete gustare prelibatezze di pesce; per gli amanti della carne, il ristorante locale Zio Lanzi vi delizierà con le sue specialità e, per accompagnare il tutto, l’immancabile Ser Dany Cafè.

a giornata di domenica è dedicata a tutti, grandi e piccini. Ci saranno lezioni di propedeutica musicale e la possibilità di provare uno strumento, offerte gratuitamente per gli aspiranti musicisti dal Centro Musicale Cittadino Carlo Ronzoni. Per chi desidera provare una nuova attività sportiva ci saranno lezioni gratuite a cura di Pandora ASD. Per i più giovani, ci saranno gonfiabili e il mercatino dei bambini dalla scuola elementare di Gorla Minore.

Nel pomeriggio di domenica, preparatevi ad essere affascinati dallo spettacolo di magia del Mago Geko, che intratterrà grandi e piccini. A seguire, l’Associazione Culturale Musicale ANIMA si esibirà insieme al Centro Musicale Carlo Ronzoni, garantendo un pomeriggio all’insegna della melodia e dell’armonia.

L’Amusing Park è un’occasione unica per unirsi alla comunità, scoprire nuove passioni, e celebrare la diversità di talenti e interessi che Gorla Minore ha da offrire. Segnatevi le date, il 16 e il 17 settembre, perché non vorrete perdervi questo evento che si preannuncia straordinario. Venite a vivere un fine settimana di gioia, musica, sport e gusto al Parco Durini.