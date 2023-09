Torna Green Motors Varese, in piazza Monte Grappa mobilità e sostenibilità ambientale

Terza edizione per l’evento organizzato in collaborazione con Camera di Commercio nell’ambito del progetto #varesedoyoubike

Mobilità e sostenibilità ambientale sono al centro della terza edizione di Varese Green Motors, evento targato Sunrise Media che, dopo il successo dello scorso anno, ritorna con tante novità ed andrà in scena domenica 24 settembre in Piazza Monte Grappa con la terza edizione. Una giornata interamente dedicata ai nuovi modelli di auto e moto green e sostenibili, nel rispetto dell’ambiente e della salvaguardia dello stesso. Per l’occasione saranno presenti diverse concessionarie con più di 30 modelli elettrici e phev da provare su strada, dalle 10.00 alle 19.00.

Non solo mobilità e sostenibilità, perché la giornata prevede anche tanto divertimento, con la possibilità di partecipare al secondo trofeo Varese Green Motors, che si correrà con macchinine telecomandate su una pista di 21 metri allestita per l’occasione.

Grandi marchi e concessionari hanno scelto di scendere in campo per l’iniziativa patrocinata dal Comune di Varese. Non solo veicoli a motore ma ampio spazio anche al mondo delle biciclette, grazie alla collaborazione con #varesedoyoubike, il progetto di Camera di Commercio di Varese per lo sviluppo del cicloturismo in provincia di Varese, proporrà dei minitour in E-Bike che partiranno da Piazza Monte Grappa per poi raggiungere il colle di Biumo Superiore. Sarà l’occasione per ammirare la città da un punto di vista differente e in totale sicurezza sperimentando E-Bike di ultima generazione.

I tour saranno gestiti dalle guide certificate #varesedoyoubike che accompagneranno i partecipanti attraverso la città giardino fino a Ville Ponti e Villa e Collezione Panza. Per l’occasione sarà prevista una scontistica sul biglietto di ingresso a Villa e Collezione Panza. Le attività saranno gratuite previa registrazione il giorno stesso presso il gazebo #varesedoyoubike al punto di partenza in Piazza Montegrappa. I partecipanti avranno a disposizione delle nuovissime E-Bike, messe a disposizione da In Fuga Luca Chirico Bike Experience. La durata dei tour, adatti a tutti, sarà di 2 ore, si svolgeranno su strada ed il casco di sicurezza verrà fornito dall’organizzazione. Si ricorda che potranno prendere parte alle pedalate solo le persone di età maggiore di 14 anni.

Sarà inoltre presente Iper Gomme di Besozzo con il suo truck e Radio Millennium che trasmetterà in diretta nel pomeriggio di domenica.

Ingresso gratuito.