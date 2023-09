Torna il Premio Cambiamenti CNA, la gara per le start up innovative dove si vince la possibilità di crescere

Torna il premio Cambiamenti CNA, il premio al pensiero innovativo delle neo imprese italiane indetto dalla CNA, che giunge nel 2023 alla sua settima edizione. Un’iniziativa entrata nel calendario dei principali eventi nazionali delle startup e che l’anno scorso ha registrato ben 1080 imprese candidate, con diverse premiazioni territoriali e ben 10 eventi di qualificazione alla finale nazionale di dicembre scorso.

«Sono oltre 5mila le imprese che ormai fanno parte della comunità di ‘Cambiamenti’, che ha come primo iniziale vantaggio quello di mettere in comunicazione tra loro le start up innovative – ha sottolineato il direttore di CNA Varese Roberta Tajè – Il premio è l’esempio di come la nostra Confederazione intenda valorizzare la propensione all’innovazione e al cambiamento costruttivo di processi e produzioni, e siamo convinti che anche quest’anno il premio riscuoterà l’attenzione delle neo imprese e delle istituzioni».

La settima edizione arriva dopo un entusiasmante 2022 per CNA Varese, dove non solo le finali regionali del premio si svolte svolte proprio a Varese, ma ha visto diventare vincitore nazionale proprio una delle start up selezionate alle finali regionali di ville Ponti.

Quest’anno invece la finale territoriale si terrà insieme a CNA Como, nell’ottica di un lavoro sempre più unitario tra le due realtà: l’appuntamento è per il 19 ottobre a Solaro, alla concessionaria Citroen, main sponsor del premio nazionale. La finale regionale invece, cui parteciperanno le imprese selezionate di tutta la Lombardia si terrà a Como a villa Carminate Resta, sul lungolago, il 17 novembre: l’appuntamento per le start u finaliste per la Lombardia sarà quindi ancora una volta nei nostri territori. La finale nazionale, come sempre, si terrà invece a Roma il 15 dicembre.

«Questa iniziativa è la conferma di quanto CNA tenga alla creazione d’impresa e scommette sul futuro del Paese – ha commentato Luca Mambretti Presidente di Cna Varese – Il Premio Cambiamenti è un’importante iniziativa che ci aiuta a respirare innovazione e comprendere i mutamenti economici e le nuove tendenze cercando di far emergere e raccontare il coraggio dei nuovi imprenditori italiani».

IL PREMIO

Sono tante le opportunità offerte alle startup da CNA e dagli importanti partner coinvolti nel Premio: 20mila euro per chi vince e poi servizi, percorsi di accelerazione, possibilità di confronto, workshop formativi di approfondimento e incontri con investitori. Come Cambiamenti OFF, investor meeting che ha visto a giugno 30 startup tra le migliori delle varie edizioni del premio, incontrare ben 10 potenziali investitori.

In particolare, «Alla migliore startup dell’anno saranno assegnati 20.000 euro in denaro o come primo investimento in una campagna di crowdfunding, 6 mesi di comodato uso gratuito di una Citroen E-C4 + wallbox per ricarica domestica in omaggio, 2.000 euro in voucher di servizi di consulenza presso la sede CNA territoriale più vicina, 2 anni di adesione al sistema CNA e alle sue opportunità, 2 anni di noleggio a lungo termine di un’auto con KSRent, 1.000 euro in voucher da spendere presso la rete Alpitour – ha spiegato Francesco Romano, responsabile per CNA Varese del Progetto Cambiamenti – Inoltre è prevista anche la partecipazione ad eventi di grande interesse per gli imprenditori, come la partecipazione gratuita al percorso formativo Metasafari per Comprendere le opportunità di business nel Metaverso, indetto da Sellalab e Dpixel con CNA, la nomination per il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi 2024” che prevede incontri e scambi con i partner dell’iniziativa, infine, è prevista la partecipazione gratuita a Cambiamenti OFF».

Alla seconda e terza classificata verranno invece assegnati 5.000 euro in denaro o come primo investimento in una campagna di

crowdfunding, 2.000 euro in voucher di servizi di consulenza presso la sede CNA territoriale più vicina, 2 anni di adesione al sistema CNA e alle sue opportunità, la Nomination per il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi 2023” che prevede tra le altre opportunità incontri e scambi con i partner dell’iniziativa.

Per iscriversi le candidature sono già aperte, basta visitare la pagina premiocambiamenti.it da cui è possibile iscriversi on line