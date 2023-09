Torna la festa di Casbeno Insieme: dall’8 al 10 settembre musica, cibo, intrattenimento e socialità

Torna finalmente – dopo qualche anno di pausa – la manifestazione settembrina “Casbeno insieme”. L’appuntamento è organizzato da volontari della Parrocchia allo scopo di vivacizzare il quartiere di Casbeno e offrire alle persone di tutte le fasce d’età, della comunità locale e non solo, una simpatica occasione di incontro, aggregazione, ristoro, divertimento e anche preghiera. La manifestazione gode come sempre del patrocinio del Comune della Provincia di Varese, sempre collaborativi nella rilascio delle necessarie concessioni viabilistiche e di tutte le autorizzazioni necessarie per la buona riuscita dell’evento

Sì parte venerdì 8 settembre in Oratorio, con una serata sinora mai proposta finora, ossia con “il Cervellone”, un gioco a quiz a squadre molto in voga tra i giovani che mette alla prova cultura, memoria e… riflessi. La cena è garantita dal Mini-RistOratorio, operativo già dalle 19.00 con salamelle, patatine, panino vegetariano, birra alla spina e bibite. La partecipazione al gioco è gratuita, offerta dall’organizzazione, e non occorre prenotare: ci si iscrive sul posto formando la propria squadra e alle 21.30 comincia la sfida con tanto di pulsantiere, tabellone e segnapunti. Competizione sana e intelligente e divertimento assicurato per tutti!

Sabato 9 settembre la festa si fa “grande” perché non si limita agli ambienti parrocchiali (chiesa, oratorio, asilo), ma si estende di nuovo lungo alcune vie del rione, fino al vecchio lavatoio di Via Milazzo, che ospita una mostra d’arte (scultura, pittura, grafica e fotografia) organizzata dal Circolo degli Artisti di Varese in collaborazione con La Varese Nascosta (aperta dalle 15.00 alle 22.30 non solo il sabato, ma anche la domenica). Nel pomeriggio il mercatino lungo le vie Montebello, S. Antonio e Maroni coi gazebo degli hobbisti con creazioni artigianali rigorosamente realizzate a mano, alcune associazioni sportive e di volontariato, mentre lungo la via Conciliazione le consuete bancarelle casbenate delle realtà caritative e dei gruppi locali. Il mercatino si spinge fino in Piazzetta San Rocco (Via Milazzo) dove Geppo & Cinzia, davanti al banchetto delle crepes e dello zucchero filato dell’Associazione Genitori “La Carducci”, faranno ascoltare, ma anche cantare e ballare insieme le intramontabili canzoni dagli anni ’60 ad oggi.

La festa torna sulle strade grazie anche alla partecipazione molto attiva dei giovani, che oltre a proporre la serata del Cervellone in Oratorio venerdì sera, si sono organizzati per animare la Via S. Antonio con il DJ-Set di Giovanni Garbarini ed una performance di “Live Street-art” di Davide Saibene (Davideprodx su Instagram), che con le bombolette riprodurrà in estemporanea su grandi pannelli alcuni scorci caratteristici di Casbeno. E naturalmente tutte le attività commerciali del quartiere, chiuso dalle 12:00 alle 24:00 al traffico automobilistico, potranno tenere aperto il proprio negozio fino a mezzanotte!

In chiesa, sempre sabato 9, due appuntamenti culturali: prima con la visita guidata della parrocchiale (alle 15.00 – ingresso libero) a cura della guida abilitata della Provincia Elena Ermoli che illustrerà particolari artistici su cui magari non ci siamo mai soffermati, non senza interessanti riferimenti storici. Al termine della visita guidata, alle ore 16.30 nella Sala Pio X (che rimane sopra la chiesa con accesso dal cortile della Grotta di Lourdes) si potrà assistere alla presentazione del corso di presepistica da parte di Jerry Rossignoli, corso che l’appassionato artigiano condurrà in autunno, sempre in parrocchia, aperto a tutti coloro che desiderano apprendere questa tecnica. E’ ancora vivo il ricordo del bellissimo presepe in stile arabo-palestinese da lui progettato e realizzato per lo scorso Natale insieme ad alcuni volontari e posizionato in una cappella laterale della nostra chiesa.

Una bellissima carrellata di immagini di natura, paesaggi, tradizione e folklore viene offerta sabato dalle 15:00 alle 21:00 all’Asilo dall’affezionato globetrotter Marcello Albani, sempre felice di poter allestire una mostra fotografica con i suoi migliori scatti ben disposti nel corridoio interno del pianterreno della scuola dei piccoli in Via della Conciliazione. Titolo di questa edizione: “Da Darwin a Perth, la terza tappa del mio grande viaggio in Australia nell’area nord-occidentale”

Nel contempo, in cortile, le insegnanti della scuola dell’infanzia faranno divertire i bambini con momenti di allegra animazione e un simpatico laboratorio di manipolazione. Alcuni piccoli si cimenteranno poi in una tenerissima dimostrazione di danza in attesa dell’aperitivo preparato per i genitori, che stuzzicherà l’appetito e ben predisporrà per la cena al RistOratorio o presso le altre postazioni gastronomiche. Immancabili, sempre per la gioia dei bambini, i coloratissimi scivoloni gonfiabili in oratorio (anche la domenica). Abbonamento con braccialettino per scivolate illimitate! Ma questa volta tutti potranno tornare un po’ bambini cimentandosi sul campo di calcio con semplici ma divertenti giochi di ogni genere e per ogni età, da 0 a 99 anni: percorsi, gimkane, corsa nei sacchi, giochi con la palla, coi birilli. Entrambe le iniziative sui campi sportivi vengono proposte tanto al sabato quanto alla domenica pomeriggio.

Ricca come di consueto la proposta gastronomica del RistOratorio, che offre posti a sedere per la cena di sabato, il pranzo e la cena di domenica, e golosa quella delle varie postazioni, operative solo il sabato (giorno di “festa in strada”) quali il banchetto delle crepes e dello zucchero filato a San Rocco a cura dell’Associazione Genitori “La Carducci” ed uno speciale menù gourmet con proposte da asporto a cura del ristorante Vinothèque di Via Sant’Antonio. Come sempre, presso il gazebo dello Street Food in piazza della chiesa sarà difficile resistere al profumo di salamelle e patatine fumanti e della birra alla spina. Durante la cena di sabato previsto l’intrattenimento musicale del gruppo di musicisti “Provinciale 29”, che introdurrà allo spettacolo del dopocena che si svolgerà sul sagrato della chiesa alle 21.00. Si tratta di una performance comica con storie improvvisate dalla compagnia di teatro d’improvvisazione I PLATEALI, che promettono di far ridere e soprattutto di coinvolgere il pubblico. Il titolo dato al questa loro performance di piazza è: “IMPROSTORY”: ne vedremo, ascolteremo e… diremo insieme delle belle.

La domenica in chiesa ospite il Coro Civico Città di Guastalla (RE) che animerà la messa solenne delle 11.15 insieme alla corale parrocchiale che da quest’anno ha assunto il nome di “Soli Deo Gloria” (motto con cui il grande J. S. Bach siglava ogni sua composizione). Celebra la messa il nostro parroco e prevosto, Mons. Luigi Panighetti, affiancato da don Gabriele Moschettini, che torna a trovare sempre volentieri la comunità parrocchiale di Casbeno. Le due formazioni corali si esibiranno in un concerto in chiesa alle 16.00, dapprima separatamente, con brani tratti dai propri repertori e poi insieme con tre bei canti a 4 voci.

Domenica sera, dopo la cena al RistOratorio, la festa si conclude in grande stile, vale a dire “col botto”. No, non coi fuochi artificiali, ma con uno straordinario spettacolo di magia, illusione, cabaret e musica proposto da Walter Maffei, eclettico artista di fama internazionale eppure profondamente legato al territorio varesino, affiancato da altri validi performer.