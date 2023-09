Torna l’autunno, riapre il Teatro Sociale di Luino: ecco la programmazione

Torna l’autunno, riapre il Teatro Sociale. Continua la collaborazione tra Circuito CLAPS e il Comune di Luino, in una sinergia che ha permesso la riapertura del Teatro (2022) e una prima nuova stagione post-covid (2022/2023).

Dopo un’anteprima di stagione con i Legnanesi (“Sogni”, il 6 ottobre alle ore 21.00), il 28 ottobre si dà l’avvio al cartellone 2023/2024, che si protrae con uno o due appuntamenti al mese fino al 2 maggio 2024. La programmazione è caratterizzata da un approccio interdisciplinare, grazie a spettacoli nei quali si intrecciano prosa, musica dal vivo, teatro fisico, clownerie. Performance tutte diverse l’una dall’altra per temi trattati, cast di protagonisti e regia, ma con un elemento comune: l’elevata qualità della proposta artistica. A calcare le scene del Sociale nei prossimi mesi, di fronte al pubblico di abbonati e spettatori, ancora una volta sono alcuni grandi nomi del teatro italiano e internazionale.

«La Stagione teatrale è una splendida tradizione della nostra Città. Grazie alla sinergia tra gli uffici e Circuito CLAPS abbiamo creato questa nuova programmazione ricca di qualità e nomi di spicco che, sono certa, potrà soddisfare i gusti degli abbonati storici e attrarre nuove persone nel nostro amato Teatro Sociale», commenta Serena Botta, assessore alla Cultura del Comune di Luino. E con la nuova stagione teatrale, «si rinsalda la collaborazione di Circuito CLAPS con il Comune di Luino per l’organizzazione di spettacoli al Teatro Sociale con il sostegno del Ministero della Cultura e di Regione Lombardia. Dopo le due passate edizioni, ripartiamo con entusiasmo nel presentare grandi nomi del teatro italiano e nuove produzioni, anche in ottica multidisciplinare: abbiamo pensato a proposte variegate per spettatori di tutte le età (comprese domenicali e scolastiche), aggiunge Luisa Cuttini, Direttrice artistica – Circuito CLAPS.

L’apertura di stagione è affidata a “La cena dei cretini“ di Francis Veber – scrittore e regista del celebre film del 1998 e di questa trasposizione teatrale, produzione MTM. Il capolavoro torna a divertire le platee di tutta Italia con due protagonisti d’eccezione: Max Pisu e Nino Formicola. Con loro, in scena anche Gaetano Callegaro, Claudio Intropido, Alessandra Schiavoni. Nella Parigi bene, un gruppo di amici annoiati organizza una cena speciale a cui vengono invitati personaggi ritenuti stupidi… ma stavolta uno di loro saprà ribaltare la situazione, passando da vittima a carnefice in un crescendo di gag, malintesi e situazioni comiche paradossali ed esplosive. Sabato 28 ottobre ore 21.00.

Sabato 11 novembre, sempre alle 21.00, la pluripremiata e ormai storica compagnia ATIR (Premio Hystrio 2012, Medaglia d’oro della Provincia di Milano 2007, Ambrogino d’oro ecc.), presenta una nuova produzione sulla montagna, sulla passione per l’alpinismo e per la vita, con il sostegno di NEXT- Con il sostegno di NEXT Progetto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. È “Anche i sogni impossibili – Il quindicesimo Ottomila di Fausto De Stefani”. Fausto De Stefani è il secondo alpinista italiano e sesto al mondo ad aver scalato tutti i 14 Ottomila. Ma ha sempre guardato alle montagne come a un tramite per conoscere il mondo e se stessi. Ripercorrere la sua strada significa soprattutto immergersi in una visione del mondo.

Una svolta che strizza l’occhio al nuovo modern musical d’autore arriva il 16 dicembre (sempre ore 21.00), “Family“ di Elsinor (Centro di Produzione teatrale), scritto e diretto da Gipo Gurrado, con Andrea Lietti, Giovanni Longhin, Ilaria Longo, Nicola Lorusso, Roberto Marinelli, Marco Rizzo, Elena Scalet, Paola Tintinelli. Inserito tra i progetti sostenuti da NEXT Progetto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, lo spettacolo – con musica e parole – parla delle disfunzionalità del mondo di oggi, in una famiglia comune. Problemi, fraintendimenti e aspettative disegnano un ritratto inaspettato grazie a un’angolazione inedita, accogliente, morbida, positiva. E, tra una risata e una riflessione, una domanda sorge spontanea: “Esistono famiglie felici?”.

Sabato 13 gennaio si segue il filone musicale, ma questa volta al posto di testo parlato si entra nell’ambito di circo contemporaneo. Quattro assurdi individui sono musicisti tanto bravi da essere in grado di suonare strumenti “di uso comune”. Ed ecco che bidoni, scope, spazzole, tubi, giornali, bottiglie, posate diventano protagonisti di famosi brani classici e canzoni pop, in un imperdibile concerto surreale, comico-fantastico. Tutto questo è “Popbins“ degli Jashgawronsky Brothers.

Il celebre duo Nuzzo/Di Biase, reduce dal successo di LOL e delle loro trasmissioni televisive e radiofoniche, torna al suo primo amore, il teatro. E lo fa con un testo di Eugène Ionesco, “Delirio a due“, un capolavoro del Teatro dell’Assurdo. Qui curiosamente il linguaggio, invece di aiutare, è un ostacolo che divide; a dominare sono il paradosso e la perenne lite tra Lui e Lei, in un ménage familiare annoiato e futile che diventa metafora della società di oggi. 24 febbraio ore 21, produzione Agidi/NIdodiragno.

A seguire, un altro grande nome del teatro e della tv comica italiana, Antonio Cornacchione, che qui si confronta con uno spettacolo di teatro civile. Il 16 marzo (ore 21) porta a Luino “Deo ex macchina – Olivetti un’occasione scippata“, produzione Teatro Parenti. Divertente e pungente, Cornacchione racconta, con le dovute libertà narrative, la vera storia della D.E.O., Divisione Elettronica Olivetti, accompagnando il pubblico con leggerezza nelle sue memorie da impiegato, alla scoperta dei ricercatori eroici che portarono l’elettronica italiana a competere nel mondo.

Chiude la stagione il 2 maggio “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, con Chiara Francini e Alessandro Federico per Infinito Teatro. Ironica ed eclettica, Chiara Francini questa volta celebra la donna all’interno della coppia. Pur di continuare a stare vicino al marito, l’energica Antonia decide di accettare gli episodi più assurdi, tra dialoghi spiazzanti e monologhi brillanti. Soltanto quando nel suo cuore si insidia un nuovo uomo, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie…

Nella proposta artistica di Circuito CLAPS sono inclusi anche eventi dedicati a una precisa fascia di pubblico. Ed ecco che mercoledì 22 novembre, presso Auditorium dell’agenzia formativa di Luino, si tiene “Segnale d’allarme – La mia battaglia vr“ di Elio Germano, uno spettacolo con realtà aumentata per il quale sono previste repliche scolastiche per gli istituti I.S.I.S. “Città di Luino – C. Volonté”, Liceo Sereni Luino, Agenzia Formativa Varese – Luino. L’obiettivo? Introdurre i più giovani al mondo del teatro e portare in sala le nuove generazioni, grazie a un linguaggio multimediale vicino a loro e alla straordinaria ideazione di Elio Germano.

Come nella passata stagione, anche le famiglie beneficeranno di una proposta pensata apposta per loro. Questa volta si tratta dello spettacolo domenicale “La burla“ della compagnia italo-francese Madame Rebiné. Una storia semplice, poetica e divertente raccontata attraverso la magia del circo contemporaneo, con manipolazione d’oggetto, hula hoop, trapezio fisso, bici acrobatica, teatro d’ombra, maschere, clownerie e… magia. In un negozio di giocattoli, i tre vecchi gestori si scontrano con calo degli incassi, poca affluenza e cambiamenti sociali decisamente troppo veloci per poter stare al passo. Domenica 29 ottobre, ore 16.30.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

INGRESSO PLATEA Intero €30 – ridotto under 25 / over 65 €27 INGRESSO GALLERIA Intero €25 – ridotto under 25 / over 65 €21 Abbonamento 7 SPETTACOLI Ingresso platea €160, Ingresso galleria €135 Abbonamento 3 SPETTACOLI – Prima parte della stagione (ottobre-dicembre) Ingresso platea €73, Ingresso galleria €60 Abbonamento 4 SPETTACOLI – Seconda parte della stagione (gennaio-maggio) Ingresso platea €96, Ingresso galleria €80

CALENDARIO VENDITE BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Gli abbonamenti sono in vendita sul sito www.claps.lombardia.it e sul posto nelle serate di spettacolo da un’ora prima dell’inizio. Per agevolare l’acquisto è allestito un punto vendita presso l’Infopoint di Palazzo Verbania, a Luino, il mercoledì e il sabato dalle ore 10.00 alle 12.00, dal 20 settembre fino all’inizio della stagione. Si seguirà il seguente calendario: • Dal 19 settembre al 3 ottobre: vendita abbonamenti con prelazione agli abbonati della passata stagione • Dal 4 al 17 ottobre: vendita nuovi abbonamenti • Dal 18 ottobre: vendita biglietti singoli.

E INOLTRE…

• Possibilità di usufruire del Bonus docente e di 18App.

• Sostieni la stagione teatrale al Sociale di Luino con Art Bonus: potrai recuperare il 65% della

tua donazione, sia che tu sia una persona fisica sia un ente giuridico!

• Agli spettacoli si può accedere con il coupon rosso del catalogo Esselunga “A teatro con

Fidaty” (per l’ingresso in Galleria).

Per informazioni: segreteria@claps.lombardia.it tel. 030 8084751