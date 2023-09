Torna per la sua 31esima edizione l’October Grap: musica, cibo e grappa a mille metri

Torna anche quest’anno l’October Grap, la festa che da anni riscalda i primi weekend d’autunno della Val Veddasca. A partire da sabato 30 settembre, per cinque fine settimana, tutti i sabato sera e tutte le domeniche al Ristoro Lago Delio ci sarà festa, con un’offerta musicale che cambierà di weekend in weekend, polenta cucinata in diversi modi, ma con un occhio di riguardo alla selvaggina e ai funghi, dopo la stagione fortunata per i fungiatt locali.

E poi, immancabile, ci sarà la grappa da gustare in metri: sarà infatti possibile scegliere fra oltre cento tipi di grappa, da quelle più leggere e fruttate alle barricate, con cui riempire dei bicchierini poggiati su assi di legno.

A pochi passi, è possibile visitare il lago Delio, uno dei laghi più piccoli della provincia: una passeggiata da fare magari dopo pranzo per smaltire il pranzo e i bicchierini.