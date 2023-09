Torna Valbossa IN Rosa, 29 Comuni si mettono “in gioco” per la prevenzione del tumore al seno

Sensibilizzazione e prevenzione sono le chiavi di volta che sin dal 2019 hanno spinto un gruppo di amici – poi costituitisi nell’associazione di promozione sociale IN Valbossa – ad iniziare l’avventura di Valbossa IN Rosa, una grande manifestazione tesa alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno.

Inizialmente proposta in dieci Comuni del territorio, con il trascorrere degli anni ha coinvolto sempre più centri e un numero sempre crescente di persone, enti, sponsor e partner. Sino ad arrivare ai numeri senza precedenti di questa quinta edizione prossima al via: 29 Comuni patrocinatori accanto a Regione Lombardia e Provincia di Varese, 31 appuntamenti in 16 centri diversi compresi tra il 30 settembre e il 4 novembre.

«Tantissimo resta ancora da fare, ma Valbossa IN Rosa – che nei precedenti quattro anni ha consentito donazioni per oltre 30mila euro – ha già compiuto un piccolo miracolo: estendere a macchia d’olio, in un territorio che ha già valicato ampiamente l’area della Valbossa, un messaggio cruciale: la prevenzione è fondamentale. E la sensibilizzazione, anche con eventi ludici, è il metodo più efficace affinché la prevenzione sia sempre più ampia», spiegano gli organizzatori.

Non a caso IN Valbossa aps ha deciso quest’anno di destinare i fondi che verranno raccolti nei vari eventi alla prevenzione, offrendo gratuitamente visite specialistiche che verranno svolte in piazza Ghringhelli, il Belvedere di Azzate, nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 ottobre nella clinica mobile di “Senologia al centro”, realizzata dal Gruppo Gnodi divisione Mobile System; saranno effettuate a tutte le donne ecografia ed eventuale mammografia. Per avere diritto alle visite occorre prenotarsi telefonando al numero 339.2783294 da lunedì 25 settembre dalle ore 9 alle ore 11.30 e, fino all’esaurimento dei posti disponibili, eventualmente nei giorni successivi sempre negli stessi orari (se nei giorni successivi, negli stessi orari, il telefono risulterà spento vorrà dire che le prenotazioni sono state esaurite).

Ma non è tutto: in occasione della Camminata al Lago IN Rosa, programmata per domenica 22 ottobre, i paesi più virtuosi (che avranno garantito la presenza del maggior numero di partecipanti) saranno premiati con altre visite specialistiche, sia con strumenti diagnostici sia di base, da programmare assieme alle Amministrazioni comunali nei mesi successivi del 2024.

Ricchissimo ed estremamente variegato il programma della quinta edizione che verrà ufficialmente presentato alle autorità e ai media sabato 7 ottobre nella sala consiliare del Municipio di Azzate, la storica Villa Bossi Tettoni Benizzi Castellani: incontri divulgativi con autorevoli relatori, passeggiate a piedi e in moto, presentazioni di libri, lezioni per muoversi e per stare bene, spettacoli musicali e teatrali, aperitivi, pranzi e cene.

Tra gli altri, da segnalare la serata di mercoledì 11 ottobre a Villa Puricelli di Bodio Lomnago “Prevenire e curare per sconfiggere il tumore al seno”, con relatori la professoressa Francesca Rovera, responsabile della Breast Unit di Varese, gli oncologi Graziella Pinotti e Claudio Chini, la genetista Maria Grazia Tibiletti e il direttore del Distretto ASST di Azzate, Miriam Oggioni. Inoltre, domenica 15 ottobre il Motogiro Valbossa IN Sella, con partenza da Mornago e arrivo ad Azzate attraverso nove tappe. E nella stessa giornata l’inaugurazione al Belvedere di Azzate della panchina rosa donata da IN Valbossa aps. Infine lo spettacolo “Sconcerto rock” del comico Gene Gnocchi previsto per la serata di venerdì 27 ottobre al Teatro Castellani di Azzate.

Tutte le iniziative sono contenute nel pieghevole che è possibile consultare a questo link

Ogni appuntamento sarà inoltre segnalato sulle pagine Facebook e Instagram di IN Valbossa e di Valbossa IN Rosa.