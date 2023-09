Torneo di burraco a Vedano Olona per sostenere l’associazione per bimbi autistici “Il Tommy team”

Il Tennis Club Vedano Olona organizza un torneo di burraco a scopo benefico per sostenere l’Associazione per bambini autistici “Il Tommy Team”.

L’appuntamento è per sabato 30 settembre alle 15.30 presso il salone Vela di Vedano in via Don Minzoni 2.

La quota di partecipazione è di 10 euro e verranno premiate le prime 3 coppie.

Per iscrizioni chiamare Fabiana Conti al nr 320 7097390