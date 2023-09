Tra la storia del Seprio e la Lombardia del ‘900 continuano le camminate di Alfa lungo la Francisca

Il secondo appuntamento delle camminate lungo la Via Francisca del Lucomagno, promosse da Alfa Srl, si è svolto in una splendida giornata di sole, regalando emozioni a piccoli e grandi pellegrini.

Il percorso ha preso il via da Casa Macchi a Morazzone, nuovo bene FAI che ha aperto le porte ai pellegrini, offrendo loro l’opportunità di immergersi in un mondo antico, carico di storia e cultura. Ma non è stato solo il patrimonio storico a rendere speciale questa giornata. La natura circostante ha regalato ai pellegrini uno spettacolo di vigne e storia, donando loro uno sguardo unico sulla bellezza della zona.

Un altro elemento che ha arricchito questa esperienza sono state le letture dell’Associazione Parole in Viaggio, che hanno saputo coinvolgere e divertire sia piccoli che grandi pellegrini. La narrazione ha aggiunto un tocco di magia all’escursione, creando momenti speciali di condivisione.

In un mondo sempre più frenetico, in cui spesso ci dimentichiamo di apprezzare le meraviglie che ci circondano, iniziative come queste ci ricordano l’importanza di riscoprire la storia, la cultura e la natura che ci circondano. Le camminate lungo la Via Francisca sono un’opportunità per connettersi con il passato, immergersi nella bellezza del presente e scoprire le ricchezze che il nostro territorio ha da offrire.

Si replica domenica 1° ottobre con una camminata dal Maglio di Ghirla alla Badia di Ganna. Il ritrovo è alle 14:00 al Maglio di Ghirla

Gli eventi sono completamente gratuiti, è solo necessario registrarsi qui:

http://bit.ly/44WwFvhcamminatealfa