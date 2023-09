Traffico di droga: ricercato tenta la fuga in Svizzera, ma viene arrestato a Cantello

Nei giorni scorsi militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vicenza,

con l’ausilio di indagini tecniche, hanno rintracciato un uomo di nazionalità nigeriana ricercato poiché destinatario di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Venezia su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, e già eseguita nei confronti di altri 18 soggetti.

Si tratta di uno dei quattro individui ritenuti “promotori” dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti avente come base operativa Vicenza ma con diramazioni anche in altre regioni d’Italia.

Il soggetto, localizzato presso la stazione ferroviaria di Cantello – Gaggiolo, al confine con la Svizzera, è stato individuato e fermato dai militari del Comando Stazione Carabinieri di Malnate su una carrozza del treno S50 diretto in Svizzera. L’uomo si trova attualmente in carcere a Varese.