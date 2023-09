Tre nuovi medici di base in arrivo a Vergiate

Dal mese di ottobre a Vergiate entreranno in servizio tre nuovi medici di famiglia. Si tratta del dottore Camillo Rizzuti e delle dottoresse Federica Gattulli e Francesca Donato, che dal mese prossimo accoglieranno i loro assistiti negli ambulatori comunali di piazza Matteotti.

Una bella notizia per i vergiatesi, da tempo in difficoltà dopo che diversi dottori del paese erano andati in pensione. Con un totale di sei medici di base, Vergiate è ora riuscita ad arginare l’emergenza dovuta alla carenza di dottori: un problema (quello legato alla scarsità del personale sanitario) che interessa in generale tutto il territorio italiano.

Vergiate ha raggiunto questa soluzione anche grazie all’impegno dell’Azienda speciale Servizi Sanitari (che gestisce la farmacia e gli ambulatori di Vergiate) e del dottor Riccardo Andronaco, che insieme sono riusciti a entrare in contatto coi medici che hanno partecipato al concorso regionale indetto da Ats, invitandoli a prendere servizio a Vergiate.

«Una bella notizia per il nostro paese – commenta il sindaco di Vergiate Daniele Parrino -. Come Amministrazione comunale non abbiamo competenze dirette sulla gestione del personale sanitario. Nonostante ciò, ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati per assicurare a Vergiate questo risultato straordinario e per il bellissimo lavoro di squadra svolto negli ultimi mesi».