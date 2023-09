Tre Patrini convocati per gli Europei di baseball per ciechi 

Lo staff azzurro guidato da Fabio Azzaro ha diramato le convocazioni per il 1° Blind Baseball European Championship 2023, organizzato dalla WBSC Europe in collaborazione con FIBS e AIBXC e patrocinato da CIP Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna, che si svolgerà a Casteldelbole il 7 e 8 ottobre. E tra i convocati della nazionale Italiana ci saranno anche tre protagonisti dei Patrini Malnate: si tratta di coach Francesco Volo e dei giocatori Gaetano Casale e Fabio Trombini.

Gli azzurri si raduneranno venerdì 6 ottobre a Bologna per affrontare il primo campionato europeo della storia Quest’evento, assieme alla prima WBSC Blind Baseball International Cup dello scorso anno, segna una nuova pietra miliare per la nostra disciplina nel percorso verso le paralimpiadi.

Il torneo, che sarà preceduto da un clinic per gli allenatori, si disputerà al campo “Leoni” di Casteldebole il 7 e l’8 ottobre prossimi e ospiterà, oltre all’Italia, le nazionali di Francia, Germania, Olanda e Gran Bretagna. La formula sarà a girone unico e le gare saranno giocate con il limite di 1 ora o 5 inning. Tutte le gare dell’opening round saranno giocate sabato, mentre la domenica sarà dedicata alle semifinali, e alle finali per il bronzo e per l’oro.

I convocati: Giuseppe Allegretta (Interno/Esterno, Lampi Milano), Giangiacomo Bonomo (Interno, Umbria Redskins), Gaetano Casale (Interno, I Patrini Malnate), Juan David Girelli (Esterno, Thunder’s 5 Milano), Barbara Menoni (Esterno, Leonessa Bxc), Giorgio Napoli (Interno, Fortitudo Bologna Ws), Denny Oliveri (Esterno, Umbria Redskins), Tocco (Esterno/Inter., Thurpos Cagliari), Ambra Trefolello (Esterno, Umbria Redskins), Fabio Trombini (Esterno, I Patrini Malnate).

Riserve a casa: Sarwar Ghulam (Interno, Leonessa BXC), Davide Miola (Esterno, Fortitudo BO WS), Alfonso Somma (Interno, Roma All Blinds).

Lo staff tecnico guidato dal manager Fabio Azzaro, sarà formato dai coach Claudio Molon, Franciasco Volo, Marco Corazza e Ilaria Di Giulio.