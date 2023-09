Tre Valli, Gran Fondo e le altre: ecco le modifiche della viabilità di Varese per le gare ciclistiche 2023

Le manifestazioni legate alla Tre Valli e non solo portano a Varese atleti, appassionati e tifosi, ma anche cambi della viabilità, da qualche anno a questa parte anche in più di una giornata.

Granfondo, cronometro, gara classica, gara femminile, coppa Bernocchi porteranno quest’anno quattro giorni di gare in provincia, con altrettante modifiche alla viabilità: sabato 30 settembre, domenica 1, lunedì 2 e martedì 3 ottobre.

Sabato 30 settembre: la cronometro

Sabato si svolgerà la Cronometro Individuale dalle 14 alle 18. Il percorso di gara interessa sostanzialmente la Valganna, con partenza dall’ippodromo di Varese fino a Ganna.

Domenica 1 ottobre: la Granfondo

Domenica si svolgerà la Granfondo per tutta la mattinata con un percorso ad anello con partenza e arrivo all’ippodromo di Varese che interesserà gran parte del nord della provincia tra i laghi Ceresio, Maggiore e lago di Varese. In questo caso la viabilità sarà interrotta solo nei momenti di passaggio della gara. La competizione si svolge tra le 9 e mezzogiorno.

Lunedì 2 ottobre: la Coppa Bernocchi

Lunedì si svolgerà la Coppa Bernocchi che interesserà la città di Legnano per la partenza e l’arrivo e l’area della Valle Olona verso Castiglione. Il circuito della Valle Olona si sviluppa tra Castiglione, il Piccolo Stelvio, Morazzone, Caronno Varesino e Carnago. INFORMAZIONI QUI

Domenica 3 ottobre: La Tre Valli

Martedì 3 ottobre si svolgerà la storica Tre Valli Varesine, che giunge quest’anno alla sua 102esima edizione. Sono due le competizioni in programma: la competizione femminile e a seguire quella maschile. Per consentire lo svolgimento delle gare ci saranno diverse modifiche alla viabilità.

Nella giornata di martedì 3 ottobre via Sacco sarà chiusa per tutta la lunghezza dalla mezzanotte fino al termine della manifestazione, prevista per le 20.00 circa. La via Bernascone, viale Sant’Antonio, nel tratto compreso tra via degli Alpini e piazza Motta, piazza Motta e piazza Monte Grappa saranno chiuse al traffico a partire dalle ore 12.00 di lunedì 2 ottobre e fino alle 20.00 di martedì 3 ottobre.

I ciclisti entreranno in città nella giornata di martedì 3 ottobre intorno alle ore 9.50 circa per effettuare una serie di circuiti sulle strade cittadine: il divieto di transito sarà attivo 30 minuti prima dell’ingresso della gara nel territorio comunale e sarà valido per tutta la durata della manifestazione. L’arrivo è in via Sacco e il termine delle gare è previsto intorno alle ore 17.30.

I percorsi e le strade coinvolte:

CORSA “TRE VALLI VARESINE WOMEN”

Ingresso nel territorio comunale di Varese (Intorno alle ore 10 di martedì 3 ottobre)

SP1, VIA VIGEVANO, VIA MACCHI, VIA DEZZA, VIA MAESTRI DEL LAVORO, PIAZZA BOSSI, VIA DAVERIO, ROTATORIA DI VIA DAVERIO (altezza COOP), VIA DAVERIO, VIA TRENTINI, LARGO FERRARIN, VIA GHIRINGHELLI, PIAZZALE LIBERTA’, VIA XXV APRILE, VIA SANVITO, VIA SACCO;

Inizio circuito cittadino che sarà percorso 6 volte

VIA SACCO, VIA MARCOBI, PIAZZA MONTE GRAPPA, VIA MARCOBI, VIA VERATTI, PIAZZA BECCARIA, VIALE AGUGGIARI, VIA MONTELLO, VIA GUERCINO, VIA MARZORATI ,LARGO MONS. PIGIONATTI (ex largo Unicef), VIA CRISPI, VIA CASTOLDI, VIA SANVITO, VIA PIEMONTE, VIA GIORDANI, LARGO DELLA PESA, VIA VALLE LUNA, VIA DEL MOLINO, VIA VIGEVANO, VIA MACCHI, VIA DEZZA, VIA MAESTRI DEL LAVORO, PIAZZA BOSSI, VIA DAVERIO, ROTATORIA DI VIA DAVERIO (altezza COOP), VIA DAVERIO, VIA TRENTINI, LARGO FERRARIN, VIA GHIRINGHELLI, PIAZZA LIBERTA’, VIA XXV APRILE, VIA SANVITO, VIA SACCO (Termine Gara).

“TRE VALLI VARESINE”

Ingresso nel territorio comunale di Varese (Intorno alle ore 12.30)

SP1, VIA VIGEVANO, VIA MACCHI, VIA DEZZA, VIA MAESTRI DEL LAVORO, PIAZZA BOSSI, VIA DAVERIO, ROTATORIA DI VIA DAVERIO (altezza COOP), VIA DAVERIO, VIA TRENTINI, LARGO FERRARIN, VIA GHIRINGHELLI, PIAZZALE LIBERTA’, VIA XXV APRILE, VIA SANVITO, VIA SACCO;

Inizio circuito cittadino, da percorrere otto volte (Giro corto)

VIA SACCO, VIA MARCOBI, PIAZZA MONTE GRAPPA, VIA MARCOBI, VIA VERATTI, PIAZZA BECCARIA, VIALE AGUGGIARI, VIA MONTELLO, VIA MARZORATI, LARGO MONS. PIGIONATTI (ex largo Unicef), VIA CRISPI, VIA CASTOLDI, VIA SANVITO, VIA PIEMONTE, VIA GIORDANI, LARGO DELLA PESA, VIA VALLE LUNA, VIA DEL MOLINO, VIA VIGEVANO, VIA MACCHI, VIA DEZZA, VIA MAESTRI DEL LAVORO, PIAZZA BOSSI, VIA DAVERIO, ROTATORIA DI VIA DAVERIO (altezza COOP), VIA DAVERIO, VIA TRENTINI, LARGO FERRARIN, VIA GHIRINGHELLI, PIAZZA LIBERTA’, VIA XXV APRILE, VIA SANVITO, VIA SACCO;

Inizio circuito cittadino, giro 9°

VIA SACCO, VIA MARCOBI, PIAZZA MONTE GRAPPA, VIA MARCOBI, VIA VERATTI, PIAZZA BECCARIA, VIALE AGUGGIARI, VIA MONTELLO, VIA MARZORATI, LARGO MONS. PIGIONATTI (ex largo Unicef), VIA CRISPI, VIA CASTOLDI, VIA SANVITO, VIA PIEMONTE, VIA GIORDANI, LARGO DELLA PESA, VIA VALLE LUNA, VIA DEL MOLINO, VIA VIGEVANO, SP1 LUNGOLACO DI CALCINATE, ROTATORIA SP1/VIA ETTORE PONTI, VIA ETTORE PONTI;

Rientro nel territorio Comunale di Varese

VIA CARACCIOLO, LARGO GRILLI, VIA CARACCIOLO, VIA PIEMONTE, VIA GIORDANI, LARGO DELLA PESA, VIA VALLE LUNA, VIA DEL MOLINO, VIA VIGEVANO, VIA MACCHI, VIA DEZZA, VIA MAESTRI DEL LAVORO, PIAZZA BOSSI, VIA DAVERIO, ROTATORIA DI VIA DAVERIO (altezza COOP), VIA DAVERIO, VIA TRENTINI, LARGO FERRARIN, VIA GHIRINGHELLI, PIAZZA LIBERTA’, VIA XXV APRILE, VIA SANVITO, VIA SACCO;

Inizio circuito cittadino, giro 10°

VIA SACCO, VIA MARCOBI, PIAZZA MONTE GRAPPA, VIA MARCOBI, VIA VERATTI, PIAZZA BECCARIA, VIALE AGUGGIARI, VIA MONTELLO, VIA MARZORATI, LARGO MONS. PIGIONATTI (ex largo Unicef), VIA CRISPI, VIA CASTOLDI, VIA SANVITO, VIA PIEMONTE, VIA GIORDANI, LARGO DELLA PESA, VIA VALLE LUNA, VIA DEL MOLINO, VIA VIGEVANO, SP1 LUNGOLAGO DI CALCINATE, ROTATORIA SP1/VIA ETTORE PONTI, VIA ETTORE PONTI;

Rientro nel territorio Comunale di Varese

VIA CARACCIOLO, LARGO GRILLI, VIA CARACCIOLO, VIA PIEMONTE, VIA GIORDANI, LARGO DELLA PESA, VIA VALLE LUNA, VIA DEL MOLINO, VIA VIGEVANO, VIA MACCHI, VIA DEZZA, VIA MAESTRI DEL LAVORO, PIAZZA BOSSI, VIA DAVERIO, ROTATORIA DI VIA DAVERIO (altezza COOP), VIA DAVERIO, VIA TRENTINI, LARGO FERRARIN, VIA GHIRINGHELLI, PIAZZA LIBERTA’, VIA XXV APRILE, VIA SANVITO, VIA SACCO.

L’arrivo è in VIA SACCO, con Fine Gara previsto per le 17.30 circa.