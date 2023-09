Tre Valli Varesine: Pogacar e Longo Borghini pronti a difendere il titolo

I due vincitori della Tre Valli Varesine 2022 sono pronti a difendere il titolo e hanno già annunciato la loro presenza al via della 102a edizione della grande classica organizzata dalla “Binda”. Tadej Pogacar tra gli uomini ed Elisa Longo Borghini tra le donne saranno due delle “star” al via della gara prevista per martedì 3 ottobre e fin da ora si candidano anche a essere grandi protagonisti.

IL WORLD TOUR A VARESE – L’asso sloveno della UAE Emirates ha ufficializzato la sua partecipazione in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, confermando il lavoro fatto dallo staff di Renzo Oldani che da tempo si è attivato per chiamare a Varese il più alto numero possibile di campioni. Difficile oggi stilare un elenco dei partecipanti anche perché è in corso la Vuelta di Spagna, al termine della quale molti grandi nomi decideranno come chiudere la stagione.

Un risultato notevole però è già stato raggiunto: alla Tre Valli ci saranno ben 17 squadre del World Tour su 18 ed è facile capire come la corsa di Varese sia a tutti gli effetti una gara di categoria principale, pur avendo uno status minore (quello delle ProSeries). Ci saranno, tra le altre, la Jumbo-Visma (vinse nel 2019 con Roglic) ma pure la Soudal-Quick Step che negli anni recenti aveva sempre saltato l’appuntamento prealpino pur disputando alcune prove del Trittico Lombardo; nel 2021 per esempio Remco Evenepoel vinse la Coppa Bernocchi ed è chiaro che il suo nome è tra quelli che si spera di vedere alla Tre Valli con la maglia del cosiddetto Wolfpack.

VARESE IN TV – «Sono più che contento» si lascia sfuggire un Renzo Oldani nel pieno dell’organizzazione. «Pogacar era un grande obiettivo e le sue parole alla Gazzetta hanno confermato la notizia che tutti aspettavamo, siamo galvanizzati dalla sua presenza. Inoltre avremo praticamente tutto il World Tour maschile ma anche otto squadre del massimo livello femminile e Longo Borghini è sicuramente uno dei “fari” della corsa». La Tre Valli maschile vedrà in tutto al via 25 team (il massimo possibile) con 8 squadre Professional tra cui le tre italiane, la Eolo-Kometa “padrona di casa”, la GreenProject Bardiani Csf e la Corratec. In queste settimane si sta definendo anche la copertura televisiva in diretta che si preannuncia importante: tra l’arrivo della corsa femminile e la trasmissione di quella maschile, Varese potrebbe andare in diretta TV tra le 3 e le 4 ore.

GRAN FONDO E GRAVEL: TUTTO IL PROGRAMMA – Come avviene ormai da qualche anno, le gare agonistiche per professionisti e donne Elite sono solo il culmine di una serie di giornate nel nome della “Binda”. Questa volta l’avvio sarà affidato alla 2a Tre Valli Varesine Gravel Experience (sabato 30 settembre), non una corsa ma una pedalata attraverso strade e sentieri sia asfaltati sia sterrati, percorribili con bici gravel, mountain bike e anche con e-bike. Sempre sabato 30 ma alle 14 ci sarà la cronometro 7a Gran Fondo Tre Valli Varesine con partenza e arrivo all’ippodromo e con in palio le qualificazioni ai Mondiali UCI 2024.

La Gran Fondo in linea si disputa invece domenica 1 ottobre, vale a sua volta come qualificazione ai Mondiali di specialità e si suddivide in Medio Fondo (100 Km) e Gran Fondo (130 Km). Il villaggio sarà allestito ai Giardini Estensi dove, sabato 30 alle 18, ci sarà anche un aperitivo (“AperiBinda”) con dj set aperto a partecipanti, familiari e pubblico.

Martedì 3 il programma prevede la partenza della gara femminile alle 9 da Busto Arsizio con arrivo in via Sacco a Varese all’incirca a mezzogiorno. E sempre alle 12 scatterà invece la gara maschile (sempre da Busto) che terminerà verso le 16,30 sul tradizionale traguardo davanti ai Giardini Estensi.