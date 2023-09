Treni, alberi e grandi ospiti: torna LetterAltura sul Lago Maggiore

La giornata di venerdì 22 settembre si apre alle ore 14.30, sempre a Villa Giulia, con la scrittrice Cristina Noacco. “Morâr d’amôr” è un invito a riflettere, per non dimenticare da dove veniamo, per sapere sempre dove andiamo. Seguirà alle 15.45 “Alberi Parlanti”, lo spettacolo con Anna Cassarino, Romina Emili e Valerio Tagliacarne. L’evento consta di tre momenti: un intervento per così dire tecnico da parte di un esperto di alberi e botanica, che traduce l’esperienza scientifica in narrativa, uno storytelling che vuole creare empatia con il mondo verde e il vernissage della mostra fotografica di Romina Emili, architetto esperto di bioarchitettura, con il vizio di poesia e fotografia. Alle ore 17.00 l’autrice Nicoletta Mongini presenterà il libro “Monte Verità. Back to nature”, Un viaggio alla ricerca della libertà, in un luogo dove respirare l’utopia vera e sognare un mondo diverso. Alle ore 18.15 gli architetti Gerd Bergmeister e Michaela Wolf con “Connessione” presenteranno progetti in ambienti di montagna integrati con elementi arborei. In chiusura alle ore 21 Guido Barbujani presenterà il libro “Questione di razza”, una storia paradossale ma nello stesso tempo avida di verità, che lascia nel lettore un profondo senso di gratitudine verso chi gliel’ha raccontata.

Sabato 23 settembre alle ore 10.00 si alza il sipario sul weekend di LetterAltura: Romano Vecchiett racconterà la storia di un ormai mitico mezzo di trasporto, la tranvia Udine-Fagagna-San Daniele nella presentazione del suo libro “Quel lento viaggio in collina. Storia del tram Udine-Fagagna-San Daniele”. Alle ore 11.15, Villa Giulia ospiterà Marco Albino Ferrari: il libro “Assalto alle Alpi” ci mostrerà come nel nostro prossimo futuro pende una minaccia sulle Alpi, se si continuerà ad attingere a vecchi stereotipi idealizzanti che riducono la montagna a luogo salvifico di pura “bellezza”, o a parco divertimenti per il turista in fuga dalle città. Alle 14.30, l’autore Alfio Cortonesi ne “Il medioevo degli alberi” ci descriverà gli ultimi studi sulla storia agraria e sul mondo contadino dell’Italia medievale. Seguirà alle 15.45 “I treni dell’accoglienza” di Bruno Maida: Un’operazione esemplare di solidarietà per i bambini tra le macerie del dopoguerra, ove entrano in gioco quattro questioni significative: la povertà, la questione meridionale, il protagonismo femminile e l’infanzia. Alle ore 17.00 l’autore Hans Tuzzi presenta l’incontro “Il treno nei delitti”. Alle ore 18.15 sarà protagonista Edoardo Camurri con l’incontro “Qual è il ramo d’oro del sapere?”. Chiuderà la giornata alle ore 21.00 lo spettacolo “L’occasione fa l’uomo” de I Sonnambuli che porteranno sul palco 7-8 racconti sempre diversi su temi altrettanto diversi pescando da cronaca, letteratura, poesia, arte, musica.

Domenica 24 settembre alle ore 10.00 Luca Leone presenta il libro “Chiacchiere tra cadaveri etnicamente diversi”. In questo libro, un mondo muore e uno nasce, macchiati dallo stesso sangue vivo di bambini, donne e uomini che chiedono, reclamano giustizia. Alle ore 11.00 presentazione dell’esposizione dei modellini ferroviari della Galleria Baumgartner di Mendrisio. Spazio al viaggio alle ore 11.15 con l’incontro con Tony Capuozzo e il suo libro “Nessuno canta più per strada”, riflessione su quell’Italia che non sapeva di essere sul punto di diventare passato per sempre. Alle ore 14.30 Tiziano Fratus presenterà il libro “Ogni albero è un poeta”, un libro in cui addentrarsi come in un bosco. Seguirà alle 15.45 Paola Favero e il suo libro “Perdere l’equilibrio”. Nel suo racconto, il riscaldamento globale e il modello consumistico imposto dall’uomo stanno mettendo in crisi i delicati equilibri che regolano gli ambienti del nostro pianeta, ma anche ogni ambito della nostra società, che mai come in questo tempo appare percorsa da conflitti e disagi. Alle ore 17.00 la voce sarà quella di un vecchio albero nella presentazione del libro “La tribù degli alberi” di Stefano Mancuso. Alle ore 18.15 l’autore Giuseppe Barbiero presenta “Ecologia affettiva”, un invito a leggere la natura con cuore aperto, ascoltare la natura con la mente pronta. Alle ore 21.15 l’atteso spettacolo – ingresso €15 (biglietti esclusivamente presso la biglietteria de Il Maggiore) – “Marcovaldo” di Peppe Servillo presso il Teatro Il Maggiore di Verbania. Le fantasiose storie di uno dei personaggi più celebri della letteratura italiana per rendere omaggio a Italo Calvino nei 100 anni dalla nascita. Una serata speciale.