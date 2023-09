Tris Varesina a Castellanza: le fenici vincono 3-1

Prima vittoria in campionato per la Varesina, che a Castellanza nella sfida tra squadre del Varesotto, si prende la vittoria grazie a una bella prestazione e alle reti di Manicone, Sali e Grieco. Non basta invece ai neroverdi la rete del momentaneo 1-1 arrivata con un autogol di Cosentino.

Una gara che la Varesina ha saputo portare a casa, dopo un primo tempo equilibrato, grazie alle due reti nella ripresa che lanciano le fenici a quota 4 in classifica. Resta invece a 1 la Castellanzese di Manuel Scalise, che al contrario nel secondo tempo non è riuscita a contrastare il gioco dei rossoblù, anche perché rimasta in 10 a inizio ripresa a causa dell’espulsione per proteste di Marco Pastore.

Da segnalare nel primo tempo i 16′ di recupero dopo lo scontro testa contro testa tra Compagnoni e Cosentino, che hanno lasciato il campo in ambulanza.