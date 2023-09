Turismo, Gavirate raddoppia le navigazioni sul Lago di Varese

Sei itinerari per un calendario di 25 visite gratuite andate sold out in poche ore. La nuova proposta turistica “tra Acqua e Terra” promossa dal Comune di Gavirate per valorizzare e far conoscere il suo territorio, e realizzata con il contributo di Regione Lombardia, ha riscosso un enorme successo da parte del pubblico. Per questo, il Comune di Gavirate, a partire da sabato 9 settembre, ha previsto di raddoppiare la proposta di percorsi di navigazione sul Lago di Varese.

«Questo successo conferma l’importanza del turismo fluviale, che ritengo un’importante leva di attrattività dei nostri territori – Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Moda, Design, Marketing Territoriale e Grandi Eventi di Regione Lombardia -. Viaggiando sull’acqua si raggiungono mete sconosciute e i risultati di Gavirate provano un interesse crescente verso questo tipo di turismo “fuori” dai percorsi iconici».

Mazzali aggiunge: «Ho appreso con piacere che l’Infopoint locale è stato tempestato di telefonate da gruppi di visitatori, anche di altre province lombarde, con la richiesta di partecipare alle iniziative, mandando sold out anche il “Cammino della fede” e il percorso cicloturistico. Altri si sono presentati direttamente all’imbarco del battello dicendosi disposti a pagare di tasca propria pur di raggiungere l’Isolino Virginia, uno dei più importanti siti dell’Unesco nell’ambito della preistoria europea».

Molto soddisfatta anche Silvana Alberio, sindaco del Comune di Gavirate, che dichiara: «Visto il successo riscosso dall’iniziativa, si è pensato di duplicare le navigazioni in battello sul Lago di Varese, in modo da offrire la possibilità a più persone di usufruire di questa bellissima gita. Aver centrato un obiettivo che ha riscosso tale consenso da parte del pubblico per noi rappresenta un punto di orgoglio».

Oltre al percorso in navigazione, gli itinerari del progetto “Gavirate tra Acqua e Terra” prevedono anche tre percorsi a piedi e due percorsi in bicicletta, che si terranno a rotazione nei fine settimana da settembre al 16 dicembre. I partecipanti saranno accompagnati da guide turistiche, naturalistiche e cicloturistiche e avranno a disposizione delle audioguide, curate dallo storico dell’arte e divulgatore Paolo Cova, con informazioni in italiano e in inglese sui vari punti di interesse naturalistico e storico. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita previa prenotazione obbligatoria tramite la sezione “Gavirate tra Acqua e Terra progetto” presente sul sito istituzionale del Comune (www.comune.gavirate.va.it o al seguente link https://gaviratetraacquaeterra-prenotazione.it/).