Turista cade a Laveno sul sentiero e viene soccorso dall’elicottero

Intervento di soccorso nel pomeriggio di domenica 17 settembre 2023, per la Stazione di Varese del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. L’attivazione da parte della centrale riguardava un escursionista, ruzzolato per alcuni metri mentre stava scendendo lungo il sentiero del Sasso del Ferro, comune di Laveno, in cima alla funivia del Lago Maggiore.

L’uomo, un turista di 70 anni, è finito contro un albero e ha riportato alcuni traumi. Sul posto l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza; le squadre territoriali della Stazione di Varese sono intervenute a supporto delle operazioni, presente anche un medico del Cnsas. L’escursionista è stato valutato, messo in sicurezza e trasportato in ospedale.