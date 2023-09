Turista colpito da un sasso alla caviglia lungo un sentiero vietato tra Cittiglio e il Sasso del Ferro

Mercoledì 20 settembre pomeriggio intenso per gli uomini della Stazione di Varese del Soccorso alpino, appartenenti alla XX Delegazione Lariana, chiamati a intervenire in una delicata operazione di soccorso. Il motivo dell’allarme è stato l’infortunio subito da uno dei due turisti stranieri che avevano intrapreso un percorso non autorizzato.

Il duo di escursionisti, infatti, si era avventurato lungo la strada tagliafuoco che conduce da Cittiglio al Sasso del Ferro, un tracciato il cui transito è vietato e pertanto pericoloso. Durante il cammino, un sasso ha colpito uno dei turisti, procurandogli un trauma ad una caviglia e rendendo impossibile per lui proseguire nel percorso intrapreso.

Di fronte alla situazione critica, i due hanno chiamato i soccorsi, dando il via a una tempestiva risposta da parte della centrale operativa. Sono state immediatamente inviate sul luogo dell’accaduto due squadre della Stazione di Varese del Soccorso alpino, pronte a intervenire per portare in salvo gli escursionisti in difficoltà.

Il personale specializzato ha raggiunto il luogo dell’incidente, coadiuvato dalle operazioni condotte dall’elisoccorso di Como, gestito da Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Grazie al loro intervento, è stato possibile raggiungere in tempo l’infortunato, fornendo le prime cure sul posto e garantendo successivamente il suo trasporto in un luogo sicuro. Il ricovero ospedaliero è avvenuto in codice verde.