Tutti gli sport di Busto Arsizio nelle piazze

Torna a grande richiesta, sabato 16 settembre dalle 15.00 alle 19.00 “Busto: Sport per tutti”, la manifestazione che porterà nelle vie e nelle piazze del centro decine di società, con atleti, allenatori, dirigenti che inviteranno a provare le varie discipline e a dare tutte le informazioni necessarie per orientarsi nella ricchissima offerta del mondo sportivo bustese. In caso di pioggia slitterà al 23 settembre, stessi orari.

Un momento di vetrina ma anche e soprattutto un invito a scoprire lo sport che meglio si addice alla proprie caratteristiche in una città che conta oltre 70 sodalizi sportivi e 6 mila tesserati.

«Parteciperanno 61 società – ha commentato l’assessore allo Sport Maurizio Artusa -. lo sport cittadino ha capito che in città c’è la volontà di lavorare con le due realtà che organizzano, assessorato allo Sport e Assb, pronte a dare sempre supporto. Sia il mio assessorato che l’associazione delle Società Sportive vogliamo le stesse cose, abbiamo gli stessi obiettivi. La forza dello sport a Busto sta nel volontariato».

La mappa delle società sportive

Organizzata dall’ASSB, col supporto dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione di Distretto del Commercio, Ascom, Comitato Commercianti Centro Cittadino, Istituti Scolastici Olga Fiorini e Marco Pantani, Coni Lombardia e la partecipazione del Panathlon Club La Malpensa, l’iniziativa trasformerà il centro di Busto in una grande palestra a cielo aperto dove provare tutti gli sport che è possibile praticare in città: pattinaggio, scherma, calcio, danza, basket, ciclismo, arti marziali, volley, nuoto, sport invernali, sport acquatici e molti altri; insomma un’opportunità per i più giovani e per le famiglie di conoscere da vicino e toccare con mano la qualità dell’offerta sportiva bustese, all’avvio della stagione sportiva.

Molte più che negli anni scorsi le società sono pronte a sfruttare l’occasione offerta dall’importante vetrina nell’anno in cui Busto è Città Europea dello Sport, che metterà in evidenza anche il ruolo educativo e formativo che da sempre le società svolgono, anche in sinergia con gli istituti scolastici.

Aggiunge Cinzia Ghisellini, presidente dell’Assb: «Da soli non si va da nessuna parte. Grazie a questa iniziativa lo sport si confronta con il territorio». Il vice Fabrizio Ranisi: «Quest’anno abbiamo anche il patrocinio del CONI e saranno presenti la vice-presidente Claudia Giordani e il vice regionale Pedrazzini».

L’occasione per Ranisi è anche quella di annunciare l’appuntamento dell’11 ottobre, organizzato sempre da Assb con Coni Varese e assessorato, «che servirà a spiegare meglio la riforma dello sport ora che sono arrivati i decreti attuativi».