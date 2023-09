Tutti i film del cineforum delle Arti di Gallarate

Anticipato da una proiezione speciale commentata di “Io capitano” settimana scorsa, il cineforum delle Arti di Gallarate riprende con il ciclo autunnale, che prevede cinque film. I film sono tutti in doppia proiezione: alle 15 e alle 21. Introduzione e commento alla sera sono sempre a cura di Gabriele Lingiardi, mentre al pomeriggio sono a cura di Cristina Boracchi o don Andrea Florio.

Primo appuntamento giovedì 28 settembre, con “Barbie” di Greta Gerwig, uno dei film più attesi dell’anno, uscito a inizio agosto.

Seconda proiezione il 5 ottobre con “Un bel mattino” di Mia Hansen-Løve, con Léa Seydoux e Pascal Greggory.

Segue il 12 ottobre “As bestas”, di Rodrigo Sorogoyen. E poi il 19 ottobre “Il grande carro” di Philippe Garrel.

Ultimo appuntamento il 26 ottobre con “Animali selvatici” di Cristian Mungio, con Judith State e Marin Grigore.

Come è stato anticipato alla presentazione dei programmi 2023/2024 del teatro e cinema delle Arti, quest’anno i cicli di cineforum sono pensati con meno film per garantire una più puntuale proiezione, dentro ad una selezione come sempre accurata, che crea percorsi di lettura accessibili a tutti e non solo ai cinefili.