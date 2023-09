Tutti in bici a Gorla Maggiore: c’è il decennale della “Pedala con Zazà”

Sabato 23 e domenica 24 settembre Gorla Maggiore abbraccia i protagonisti della due giorni di ciclismo giovanile e amatoriale che celebra il decennale della “Pedala con Zazà”, la manifestazione dedicata all’ex professionista Stefano Zanini che in tanti anni di carriera ha vinto una trentina di gare tra i “pro”.

Sabato dalle 9.00 sono previste le gare delle categorie Esordienti 1° e 2° anno (Trofeo Loral), Allievi (Trofeo Massimo & Carlo Guardascione), Juniores (Trofeo Zazà Stefano Zanini). Domenica alle 9.15 il via alla minipedalata riservata ai bambini che lancia la “Pedala con Zazà” sui 47 km del tracciato con partenza e arrivo in Via Italia a Gorla Maggiore, toccando Gorla Minore, Marnate, Castellanza, Olgiate Olona, Fagnano Olona, Castelseprio, Carnago, Caronno Varesino, Lozza Gazzada Schianno, Vedano Olona, Castiglione Olona, Venegono Superiore e Inferiore, Lonate Ceppino e Cairate.

Grazie al contributo di Regione Lombardia, per festeggiare al meglio i 10 anni dell’iniziativa Zanini ha formato una squadra organizzativa guidata dall’associazione Sestero della quale è vicepresidente e fondatore, supportata come sempre dal Team Valle Olona e dalla Società Ciclistica Canavesi.



Le iscrizioni alla pedalata sono possibili direttamente nella zona della partenza a partire dalle ore 8.00 di domenica mattina; sarà anche possibile acquistare la maglia tecnica celebrativa “10 anni Pedala con Zazà”. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.