Ultimi appuntamenti della rassegna “La Musica degli Angeli”, si parte da Gazzada Schianno

Ultimi appuntamenti per la rassegna “La Musica degli Angeli”, percorsi di arte e musica organizzati dall’Associazione cameristica di Varese con il contributo della Fondazione comunitaria del Varesotto.

Il prossimo concerto è per giovedì 14 settembre alle 20,30 a Gazzada Schianno. Nella chiesa dei santi Cosma e Damiano a Schianno si esibiranno l’Accademia Ensemble e Chiara Nicora al fortepiano, con un programma di opere di Martines e Mozart.

Sabato 16 settembre il concerto sarà replicato a Maccagno con Pino e Veddasca, alle 18 al Museo Parisi Valle nell’ambito della mostra “Meraviglie dal caveau”.

Altra replica domenica 17 settembre alle 17 a Castello Cabiaglio, alla Corte del Chioso, in via del Chioso 9 (in caso di pioggia nell’antico Oratorio di San Carlo).

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito.

Sempre domenica 17 settembre, infine, alle 16,30 ci sarà il consueto appuntamento con “Musica e Parola” alla Badia di Ganna. Protagonisti Duccio Beluffi alla viola e Ferdinando Baroffio al pianoforte. Musiche di Schubert, Mozart, Schumann.