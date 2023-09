Ultimi lavori agli istituti superiori di Tradate danneggiati dalla tempesta, l’anno scolastico partirà senza ritardi

Operai ancora al lavoro nel plesso degli istituti superiori di via Gramsci a Tradate, dove la tempesta che ha colpito la città nella mattinata del 12 luglio scorso ha causato danni importanti. Per intervenire la Provincia di Varese lo scorso 10 agosto in una seduta straordinaria del Consiglio ha stanziato una cifra di quasi 270mila euro, con procedura urgente, che ha permesso il rapido avvio dei lavori e la loro conclusione in tempo per garantire la regolare partenza dell’anno scolastico 2023-2024, ormai imminente.

Galleria fotografica Lavori alle scuole superiori di Tradate dopo la tempesta del 12 luglio 4 di 10

Tra i numerosi danni attestati dai sopralluoghi dei tecnici della Provincia nelle diverse scuole, quelli al plesso scolastico di via Gramsci sono risultati i più critici.

La breve ma intensa bufera di luglio ha infatti scoperchiato parti della copertura dell’edificio scolastico IIS Geymonat, con lamiere sparse ovunque e diverse lamiere del tetto attiguo tagliate dalle lastre scoperchiate; si sono registrati allagamenti nelle aule e nei laboratori sottostanti, con accumuli d’acqua nelle plafoniere e danni ai macchinari e ai computer. Molti gli alberi caduti sia dalla proprietà limitrofa dell’ex Arcivescovile sia nel terreno delle scuole stesse. E poi danneggiamenti alle vetrate delle finestre, alle recinzioni di confine e alle strutture dei campi giochi interni; alcune lamiere divelte nell’edificio Iss Montale e nell’edificio dell’ex liceo alcuni tronchi e rami si sono riversati sulla copertura dove è installato un impianto fotovoltaico.

Diverse ditte specializzate hanno lavorato nelle ultime settimane per ripristinare lo stato dei luoghi ed evitare ulteriori danni agli immobili. In particolare sono state rimosse le lastre e posate di nuove coperture metalliche comprensive di isolamento all’IIS Geymonat e alla relativa palestra, sono state tagliate le piante pericolanti, sono stati ripristinati l’ascensore e gli impianti elettrici e di illuminazione; è stata verificata la tenuta degli intonaci interni ed esterni; sono stati sostituiti i molti vetri rotti dalla grandine e la ferramenta divelta, e infine è stata effettuata la pulizia di tombini e griglie.

A pochi giorni dall’inizio delle lezioni, che riprenderanno martedì 12 settembre, di quello che è successo restano mucchi di arredi da buttare e materiali accumulati durante i lavori. In questi giorni si stanno completando gli ultimi interventi poi le tre scuole torneranno a riempirsi di studenti.