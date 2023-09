Un concerto d’organo con note solidali nel Settenario dell’Addolorata per il Centro Gulliver

Organizzato dal Centro Gulliver di Varese è in programma per sabato 9 settembre, alle 21 e andrà a sostenere il progetto Magellano

Un concerto d’organo con note solidali nel Settenario dell’Addolorata. È quanto organizzato dal Centro Gulliver di Varese per Sabato 9 settembre alle 21. Alle tastiere dell’organo della Basilica San Vittore suonerà il maestro Lorenzo Bonoldi, organista titolare del Teatro alla Scala di Milano. L’evento, ad ingresso gratuito, sarà a sostegno del Progetto Magellano .

IL PROGETTO MAGELLANO

È dello scorso 17 luglio, infatti, la firma dell’accordo quadro tra Gulliver e l’UCSS – Universidad Católica Sedes Sapientiae di Lima (Perù). Dalla collaborazione con l’ente varesino, nasceranno degli stage formativi per gli studenti dell’ultimo anno del corso di laurea in Infermeria delle Università di Perù e Paraguay nelle strutture socio sanitarie italiane. Gulliver metterà a disposizione il know how e il polo formativo della Cascina Tagliata.

IL CONCERTO NEL SETTANARIO DELL’ADDOLORATA

Come ricordato, il concerto si terrà nell’ambito del Settenario della Madonna Addolorata, che condivide con San Vittore il patronato della Chiesa varesina. Il Settenario, che si celebra la seconda settimana di settembre, costituisce il momento liturgico più intenso dell’anno. Quella per l’Addolorata è un’antica devozione per la città di Varese, legata alla vita dei campi e ai raccolti, profondamente radicata nel nostro territorio, un culto rafforzato dai numerosi miracoli che, nei secoli, sono stati attribuiti al gruppo scultoreo risalente al XVI secolo e attribuito ad Andrea da Saronno.

INFO E PRENOTAZIONI

Per prenotare il proprio posto https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-dorgano-692230238277

Per informazioni comunicazione@gulliver-va.it