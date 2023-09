Un disegno sull’asfalto per “ricordare” la pedonalizzazione di piazza Trento e Trieste

Sta prendendo forma all’incrocio tra piazza Trento Trieste, via Roma e via San Gregorio un coloratissimo intervento di “urbanismo tattico” degli street artist Urbansolid Art, con il sostegno di Univer Vernici.

«Si tratta di una delle eredità della Settimana Europea della Mobilità -osserva l’assessore Salvatore Loschiavo- che ha lo scopo di creare un collegamento tra il centro storico e la piazza che nei giorni scorsi è stata in parte pedonalizzata e trasformata, in via sperimentale, in un parco».

Nei giorni scorsi la piazza è tornata alla “normalità”, ma l’opera, che sarà conclusa tra un paio di giorni, continuerà a ricordare che è possibile utilizzare la strada in modo diverso e cambiare punti di vista e abitudini.

Qualcosa di simile è successo anche nel corso della settimana davanti alle scuole Marco Polo.