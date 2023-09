Un flash mob davanti alle scuole di Varese per dire “mi sento complice della crisi climatica”

Sabato a Varese la mattina per gli studenti delle scuole di Varese è iniziata un po’ prima. Aspettando la campanella, infatti, fuori dagli istituti che si affacciano nell’area di viale XXV aprile si sono presentati gli attivisti di Fridays For Future per realizzare un flash mob.

La performance si è ispirata ad una scena del video della canzone Just dei Radiohead in cui una persona si accascia al suolo e un’altra inciampa sulla prima. Quando la persona a terra spiega il motivo per cui e a terra anche tutte le altre che le si sono avvicinate cadono. Nel video non si capiscono le parole ma a Varese gli attivisti hanno cambiato il messaggio rielaborando il testo e accompagnandolo con alcuni fumetti. Su quello che fa svenire tutti c’è scritto “mi sento complice della crisi climatica“.

«Con questo cartello abbiamo voluto veicolare un messaggio molto legato a quello che sentono tante persone -spiegano gli attivisiti-. Un’impotenza e un senso di colpa nel sapere di fare parte di qualcosa che fa male al pianeta ma senza sapere come agire concretamente. Un messaggio incentrato sulla condivisione di un sentimento comune che necessita comunque di essere ascoltato e accettato, da cui partire per un cambiamento. Proprio per questo invitiamo tutti alla manifestazione del 6 ottobre a Varese per il cambiamento climatico».

Il flash mob verrà riproposto in futuro in altri luoghi e momenti per raggiungere un pubblico sempre maggiore.