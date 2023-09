Un giro in moto con la Croce Rossa attraverso la Provincia di Varese

Al via la quarta edizione del Motogiro organizzato dal Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con Comune di Varese, Camera di Commercio di Varese, Polizia Locale, ANC Associazione Nazionale Carabinieri in congedo sezione di Varese, SWM, Gruppo Alpini Varese, Ghezzi Moto Varese, Ducati Official Club Insubria Varese, Varese Auto e Moto Storiche, Varese Terra di Moto.

“Siamo arrivati al quarto Motogiro – ha affermato Angelo Michele Bianchi, presidente Croce Rossa di Varese – Un evento della croce rossa iniziato in modo sperimentale, che si pone gli obiettivi di aggregare persone, fare belle esperienze e naturalmente far conoscere la nostra associazione. Croce Rossa non è solo l’ambulanza che transita, per questo motivo per questa occasione apriremo le porte della nostra sede. Il Motogiro è un modo per passare una gioiosa giornata nella nostra bella provincia. Viviamo in una vera e propria cartolina, abbiamo una bellissima provincia e numerosi posti da visitare che tante volte passano in sordina, perché vivendoci tutti i giorni non lo realizziamo”.

La manifestazione, che rientra nel progetto “Varese ti mette in moto”, è programmata per domenica 17 settembre con ritrovo alle ore 8 in Piazza Monte Grappa. La partenza è prevista per le 10:30: il percorso toccherà Cantello per poi raggiungere la valle del Seprio con passaggio dal famoso “Piccolo Stelvio”, puntata in Valbossa, per poi terminare presso la sede C.R.I. di Varese.

“Il percorso di quest’anno interesserà la parte centrale provincia, con una lunghezza di 60 km e un tempo percorrenza stimato ad un’ra e quaranta – ha poi spiegato Cesare Raschetti, volontario Croce Rossa – Il ritrovo sarà presso la Camera di Commercio (infopoint), dove avverranno tutte le operazioni di iscrizione e organizzazione. Partenza prevista alle 10:30 circa: da Piazza Monte Grappa ci sposteremo all’ippodromo, poi Induno, Gaggiolo, Cantello, Malnate, Lozza, Gornate Olona, fino al monastero di Torba, Castelseprio, Solbiate Arno, Sumirago, Azzate, Capolago, fino ad arrivare alla sede della Croce Rossa”.

La novità di quest’anno sarà l’esposizione di veicoli organizzata in collaborazione della “Varese Auto e Moto Storiche” denominata “ABARTH IN MOSTRA”. Durante la mostra saranno esposti alcuni esemplari del blasonato marchio e rimarrà aperta dalle 10 alle 18 presso la sede del Comitato CRI di Varese.

Il ricavato del “MOTOGIRO C.R.I. Varese 2023” permetterà di sostenere le numerose attività socioassistenziali svolte dal Comitato.

Per iscrizione e informazioni scrivere una email a motogiro@crivarese.it o telefonare al numero 337.1123836. Si potrà effettuare l’iscrizione la mattina stessa dell’evento presso Info-Point della Camera di Commercio Piazza Monte Grappa, 5.

Il contributo per ogni singolo partecipante al Motogiro è di € 10,00 (€ 15,00 per moto con conducente+passeggero).

PROGRAMMA:

Ore 8:00 Ritrovo in Piazza Monte Grappa, 5 a Varese, (lato Info-Point della Camera di Commercio)

Ore 10:15 termine iscrizioni

Ore 10:30 partenza Motogiro

Ore 12:30/ 13:00 rientro presso la sede del Comitato C.R.I. di Varese in Via J.H. Dunant, 2 (Varese), dove sarà possibile consumare il Pranzo in presenza nell’area verde allestita per l’occasione oppure ritirare il pranzo da asporto aperto a tutta la cittadinanza, preparato con l’aiuto del Gruppo Alpini Varese.