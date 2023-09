Un pareggio all’esordio per Varesina e Castellanzese

Inizia con un pareggio il campionato, nel Girone B di Serie D, di Varesina e Castellanzese. Le fenici vengono rimontate dal 2-0 al 2-2 in casa dalla Clivense mentre i neroverdi fanno 1-1 in casa della Real Calepina.

VARESINA – CLIVENSE 2-2

Sembrava iniziato nel migliore dei modi il campionato della Varesina, che dopo 27′ era avanti 2-0 sulla Clivense grazie alle reti al 5′ di Guidetti e al 27′ di Manicone su rigore. Invece le fenici hanno abbassato la guardia troppo presto subendo la rimonta dei veneti, che hanno accorciato nel primo tempo con Bragagnolo, trovando il definitivo 2-2 con Tobanelli nel finale di gara. Un inizio agrodolce per i ragazzi di mister Spilli che trovano così un punto ma che non può essere accolto in maniera positiva.

VARESINA – CLIVENSE 2-2 (2-1)

Marcatore: 5’ Guidetti (V), 27’ rig. Manicone (V), 35’ Bragagnolo (C), 79’ Tobanelli

Varesina: Basti, Ciuffo, Robbiati, Cosentino, Perin; Grieco (79’ Polenghi), Guidetti (88’ Gatti); Sali (58’ Oboe), Orellana Cruz, Gasparri, Manicone (58’ Onkony). A disposizione: Buini, Carrino, Angelini, Olivieri, Rodolfo Masera. All: Spilli

Clivense: Saccon, Nalesso (83’ Momodou), Bragagnolo, Tobanelli, Diallo, Guidone (75’ Stancic), Danieli, Kocic, Zuddas (63’ Vaccari), Peres (81’ Cisse), Erricchiello (46’ Osorio). A disposizione: Pavoni, Colferai, Romano, Polo. All: Allegretti

Arbitro: Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno (Cufari/Marra)

Ammoniti: Saccon (C), Perin (V), Bragagnolo (C), Orellana Cruz (V)

Espulsi: Francesco Perrone (vice di Spilli) dalla panchina al 63’

Note: caldo, campo in ottime condizioni con circa 400 spettatori. Angoli: 2-11. Recupero: 2’ + 6’

REAL CALEPINA – CASTELLANZESE 1-1

Un punto anche per la Castellanzese all’esordio di campionato. I neroverdi a Grumello del Monte vanno sotto nel primo tempo a causa del gol di Ekuban ma nella ripresa riescono a girare la gara e trova il pareggio con un rigore realizzato da Pastore; l’ex Varese è ancora decisivo dagli undici metri così come in Coppa Italia, ma questa volta il suo centro serve a conquistare il primo punto in campionato per i ragazzi di mister Ardito. La Castellanzese non riesce però a completare la rimonta nonostante la superiorità numerica per tutto il secondo tempo per l’espulsione di Gardoni, difensore bergamasco.