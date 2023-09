Un sabato di musica e festa a Cremenaga, ospite speciale il Dj Joe T Vannelli

Una serata di musica e di festa alla Baita degli Alpini di Cremenaga (in via 11 Febbraio), dove sabato sera è in programma un evento speciale, organizzato per festeggiare la promozione in seconda categoria della Asd Ponte Tresa.

L’appuntamento è per sabato 2 settembre, dove a partire dalle 18 sarà aperto lo stand gastronomico e dalle 18,30 si potrà ballare con la musica di Dj Promo.

Dalle 20,30 parte la musica di Dj Roma, Danilo Traversa Dj e Alesso Mezzadri, con un ospite speciale: il noto Dj Joe T Vannelli che dalle 22 sarà in consolle.

Ingresso gratuito.

La serata è organizzata in collaborazione con Asd Ponte Tresa e Coffee Bar Malpensata.