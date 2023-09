Un “serpentone” con 80 moto storiche in marcia per la “Sei Giorni di Varese”

Sono circa 80 le motociclette “storiche” che sabato 16 settembre daranno vita alla rievocazione storica della Sei Giorni di Varese, la manifestazione che intende ricordare il celebre evento motoristico internazionale avvenuto in città nel 1951.

La regia è curata dalla VAMS ovvero dal club Varese Auto Moto Storiche (federato ASI) che organizza anche la Varese-Campo dei Fiori automobilistica: la “Sei Giorni” rievocativa è giunta alla dodicesima edizione e avrà il proprio cuore nel centro cittadino con partenza e arrivo nella rinnovata via del Cairo. Le moto saranno esposte dalle 8,15 di sabato mattina fino alle 10, orario della partenza suddivisa in tre gruppi.

Ci sono infatti le “anteguerra”, le “post guerra” e gli “scooter”: in ogni gruppo sono comprese vere e proprie chicche e rarità. Basti pensare alle antiche Guzzi Sport 15, Sunbeam 350, Gilera 500 VLE, BMW R51, Ariel e via discorrendo, oppure ai vari Galletto, Falcone (della Guzzi), Gilera Saturno, Harley e Triumph per arrivare a Vespe e Lambrette di ogni genere comprese tra gli scooter. Tra le case particolari e meno conosciute ci sono esemplari di Linx (Torino), MM (Bologna) ma anche della varesina LinTo. In sella i proprietari-collezionisti che hanno recuperato pezzi rari e li “offrono” alla vista dei tanti appassionati.

Dopo la partenza da Varese, i partecipanti della “Sei Giorni” percorreranno le strade dei laghi e dell’alta provincia con una sosta speciale: alle 17 è infatti previsto il concorso d’eleganza nel centro storico di Besozzo, con una giuria composta da alcuni esperti presieduta da Claudia Peroni, celebre conduttrice di numerosi programmi motoristici su Italia Uno. L’iniziativa premierà i migliori abbinamenti tra abito del pilota e qualità della moto ed è realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Besozzo e l’azienda Ipergomme.

Nel corso della giornata i motociclisti affronteranno anche dieci prove cronometrate di abilità, su tracciati da percorrere con una media inferiore ai 40 chilometri orari. I responsabili tecnici le hanno disegnate a partire dalle 10,40 di sabato a Cadrezzate tra piazza Davi e il porticciolo sul lago di Monate. Ad affiancare la VAMS c’è anche la casa motociclistica varesina SWM che fornirà un supporto logistico, di sicurezza e di assistenza.