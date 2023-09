Un Villaggio della Salute in piazza a Varese per far tornare protagonista la prevenzione

Domenica 8 ottobre in piazza Monte Grappa prestazioni gratuite e senza prenotazioni per una importante serie di controlli, che verranno effettuati grazie ad esami ecografici

Domenica 8 ottobre 2023 dalle 9 alle 16 in piazza Monte Grappa a Varese ci sarà un vero e proprio Villaggio della Salute: prestazioni gratuite e senza prenotazioni per una importante serie di controlli, che per verranno effettuati grazie ad apparecchi ecografici.

«Saranno quattro in tutto le postazioni ecografiche, che utilizzeranno apparecchi forniti da Esaote per la giornata: tre adibite a valutazioni di primo livello e una di secondo livello – Spiega Guido Bonoldi, consigliere comunale con delega alla sanità nonché come formatore in ecografia “point of care” nella struttura complessa di medicina interna dell’ASST Sette Laghi – Le prime tre sono postazioni di screening su fegato, cuore e carotide. La quarta postazione permette un approfondimento per la steatosi epatica con un apparecchio di alta fascia che ha nuove possibilità diagnostiche».

Le ricerche disponibili gratuitamente saranno di tre tipi: una ecografia epatica (cioè del fegato) per il riscontro di steatosi epatica (Il cosiddetto “Fegato grasso”); una ecografia cardiaca per i pazienti ipertesi, e una ecografia delle carotidi per valutare la presenza di placche carotidee, che riducono l’apporto di sangue al cervello. Tutte le ecografie sono a cura della scuola di ecografia di medicina generale di Varese.

Ad esse si affiancheranno anche altri esami, per un vero e proprio “check up completo di base” che saranno a cura della Croce Rossa di Varese e di Federfarma Varese. E se Croce Rossa Italiana ha abituato i varesini ai controlli in piazza – pressione, battito e parametri vitali in generale – grazie ai loro frequenti banchetti, più particolare sarà l’apporto di Federfarma, che porterà in piazza un apparecchio poco noto finora: «Nella nostra postazione avremo un apparecchio per esami di prima istanza – spiega Andrea Pomi, vicepresidente di Federfarma Varese – Basterà la puntura ad un polpastrello per valutare fino a 25 parametri normalmente valutati con le analisi del sangue classiche, con un risultato disponibile tra dieci minuti e un quarto d’ora dopo».

UN NUOVO LIVELLO DI PREVENZIONE, PIÙ VICINO AL PAZIENTE

La giornata in piazza ha come primo obiettivo quello di riportare in auge, dopo un periodo difficile, la cultura della prevenzione: «Purtroppo in Italia al momento si fa poca prevenzione, meno che in altri paesi: questa può essere l’occasione per ripartire nel modo giusto – ha commentato Francesco Dentali – E avvicinarsi alla popolazione attraverso l’ecografia, è la parte piu innovativa: una metodica apparentemente molto semplice e di facile utilizzo, che può raggiungere i pazienti anche in piazza. spero che il Villaggio della Salute sia solo la prima di una serie di iniziative che portano la prevenzione a un più alto e diffuso livello».

Un livello di diffusione che, proprio a causa del Covid, ha reso anche le farmacie protagoniste del cambiamento: «Dopo la stagione terribile del Covid l’attività di Federfarma è stata molto rivalutata – ha sottolineato Luigi Zocchi, presidente di Federfarma – Abbiamo infatti cominciato ad erogare prestazioni sanitarie a cui prima non eravamo abilitati: tamponi, vaccini ed altre prestazioni come la scelta o revoca del medico, o la richiesta di esenzione. Tutti servizi che prima non potevamo fare. Con risultati strabilianti, per cui faccio un numero per tutti: 18 milioni di tamponi effettuati in farmacia in Lombardia. È emerso un nuovo ruolo, quello della “farmacia dei servizi” che è destinato ad avere nuovi sviluppi, come i servizi di telemedicina, come elettrocardiogramma, holter pressori e cardiologici: servizi che in molte farmacie già si erogano, ma che potrebbero presto diventare rimborsabili dal servizio nazionale».

DUE MEZZI INNOVATIVI PER FARE PREVENZIONE VERRANNO INAUGURATI CON IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Nella giornata dell’8 ottobre sarà infine possibile, per la prima volta, vedere in funzioni due vere e proprie sale mobili, messe a disposizione dalla CRI sezione di Varese: «L’inaugurazione del villaggio della salute, alle 9, sarà anche l’occasione per inaugurare l’ambulatorio mobile e la sala operativa mobile – ha spiegato Angelo Michele Bianchi, presidente della sezione di Varese di Croce Rossa Italiana – Sarà l’occasione per presentare questi nuovi mezzi».

Ma la CRI non farà solo questo: «La Croce Rossa Italiana, oltre alle sue attività piu note legate al soccorso, si occupa anche di fare prevenzione, anche nelle scuole abbiamo parlato anche di temi come le malattie sessualmente trasmissibili o la dipendenza da droga. In questo campo però facciamo anche una serie di interventi a spot, e questo è uno di questi casi: portare sul territorio la promozione di un accertamento ormai diffuso ma importante nella prevenzione. Il nostro apporto sarà principalmente logistico: porteremo attrezzatura e personale affinché siano d’aiuto ai medici che lavoreranno, ma faremo anche controlli sui parametri vitali».