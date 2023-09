Una camminata spirituale e letteraria con Don Paolo Scquizzato

Si sono aperte le iscrizioni alla camminata spirituale e letteraria con Don Paolo Scquizzato organizzata per domenica 17 settembre dall’Associazione Culturale LetterAltura quale prologo del Festival Lago Maggiore LetterAltura 2023.

Questo il programma della giornata:

Alle 10.00: Ritrovo e partenza dalla stazione ferroviaria di Verbania

Percorso: Riserva di Fondotoce – Mergozzo – Sentiero Azzurro

Pranzo al sacco

Alle 14,30: Sala conferenza Latteria Sociale di Mergozzo – Meditazione conclusiva

Alle 17.00: ritorno alla stazione ferroviaria

Meditazione camminata

Camminata meditativa sulle tracce del grande scrittore e filosofo Henry David Thoreau. L’intento è quello di lasciarsi interrogare oggi da un personaggio che si mosse in pieno ‘800 americano, e incredibilmente visionario. Per accorgersi che i suoi “appunti di viaggio” sono ancora un faro riguardo il rapporto con la natura, l’ecologia, la politica…

La figura di Henry David Thoreau è ben riassunta da un aforisma di Roberto Frost: “Due strade trovai nel bosco e io, io scelsi quella meno battuta. Ed è per questo che sono diverso”.

Don Paolo Scquizzato, torinese, è prete della diocesi di Pinerolo, dove è responsabile dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. Si occupa di formazione spirituale attraverso lo studio delle Scritture e la pratica della Meditazione Silenziosa, di cui è guida per alcuni gruppi sparsi per l’Italia. Da anni conduce viaggi in Israele e Palestina. Autore di numerosi testi di spiritualità, tiene un blog dove fa confluire “pensieri ad alta voce” su film, libri e sul mondo del silenzio (www.paoloscquizzato.it).

La disponibilità è di 40 posti per una quota di iscrizione di Euro 10. Obbligatoria la prenotazione presso la Segreteria di LetterAltura (tel. 0323-581233 gg. feriali dalle ore 15 alle ore 18). In caso di pioggia, l’incontro si svolgerà alle 10.30 presso la sala conferenze della Latteria Sociale di Mergozzo.