Una domenica di festa a Morosolo per i 50 anni del Villaggio del Fanciullo

Il Villaggio del Fanciullo di Morosolo festeggia i suoi primi 50 anni con una domenica di festa insieme alla comunità, agli ospiti e alle autorità. Raggiante Elisa Pavesi, presidente del cda del Villaggio: «50 anni nel settore dell’assistenza, un’attività nata dal desiderio della famiglia Pavesi, Franco ed Elena, insieme ai Panza di Biumo, a Urbano Aletti che ha regalato il terreno, a Gigi Caccia che ha disegnato le case. Ringrazio le autorità che ci onorano della loro presenza, i membri dello staff che quotidianamente rendono possibile con lavoro, impegno, dedizione e umanità la vita serena dei nostri ospiti. Un grazie al Coordinamento di Maria Rapacciuolo, che ha fatto un lavoro egregio per la giornata odierna. Nuovo cda sta lavorando sodo, mettendo a disposizione tempo e dedizione».

«Un grazie anche al nuovo direttore Elena Crestani che sta mettendoci grande impegno e lavoro con Simone Feder, responsabile psicopedagogico che ci aiuta nella formazione dei nostri operatori. Il “Metodo Villaggio“ è un fiore all’occhiello, punto di riferimento per i nostri interlocutori e operatori del settore. Abbiamo bisogno di tutti per costruire insieme questo cammino».

Fra le tantissime persone intervenute alla festa anche il presidente della Regione Lombardia l’avvocato Attilio Fontana: «La mia presenza è segno di interesse e gratitudine per chi si impegna in questo genere di attività, servono valori grandi per farlo. Il pubblico deve avere supporto del privato, delle fondazioni, delle cooperative, per cercare di risolvere i problemi, in un mondo complesso e dove c’è sempre più bisogno di assistenza. C’è bisogno del volontariato, di tante risorse e del pubblico che può fare tanto, ma non tutto. Questo posto è lo specchio di quello che si può fare e chi può coinvolgersi è invitato a farlo al di là delle diversità e dei problemi. Il senso di comunità è da riscoprire. Complimenti a tutti, noi cerchiamo di essere al vostro fianco».

Il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha rinnovato i complimenti per il lavoro che si svolge in questa struttura: «Su disagio minorile abbiamo sottoscritto un protocollo recentemente per combattere l’emergenza educativa, tema sempre più attuale che si può battere facendo rete e unendo le forze». Il provveditore Giuseppe Carcano (direttore dell’Ufficio scolastico territoriale) ha portato i saluti del mondo della scuola con cui c’è un rapporto costante: «Qui si coglie la bellezza, complimenti per come portate avanti anche l’ambiente di questo posto. Villaggio del Fanciullo è un nome bellissimo che rende l’idea di villaggio dove si portano avanti le tradizioni, la cultura. Qui il villaggio c’è. E fanciullo, parola bellissima, che evoca amore, dolcezza, coinvolgimento. Educatori e volontari sono lavori fondamentali, difficili. Vi auguro altri 100 anni».

Mirko Reto, sindaco di Casciago con «grande orgoglio rappresento il Comune di Casciago, questa è una perla del territorio, con cui c’è stata collaborazione da subito, abbiamo messo le fondamenta per il futuro dei ragazzi, per creare la normalità il più possibile; la risposta del nuovo cda è stata subito ottima, un pensiero positivo che lascia immaginare un futuro positivo. Qui facciamo dell’integrazione un valore, i ragazzi del villaggio, le mamme e i bambini sono parte del nostro territorio e della nostra comunità. Continueremo a collaborare, come è stato con la signora Pavesi fino allo scorso anno. È fondamentale l’aiuto di tutti». Cristina Buzzetti, assessore di Varese, ha portato i saluti del Comune ed Emanuele Monti, consigliere regionale, ha ribadito la vicinanza della Regione. E poi tutti sui giochi, la mongolfiera, il banco gastronomico realizzato grazie a volontari e associazioni del paese per una bella giornata di solidarietà che celebra un luogo di accoglienza e integrazione che vive da 50 anni.