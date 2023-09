Una domenica di festa al Panperduto, con le “crociere” nelle acque azzurre

Una giornata di giochi, caccia al tesoro, navigazione sulle azzurre acque del Ticino: è “Panperduto in festa”, domenica 10 settembre alla celebre diga dove – dal Ticino – nascono i canali Villoresi e Industriale-Naviglio Grande.

Sarà attivo in loco il servizio di navigazione: quattro viaggi della durata di 55 minuti con partenza alle ore 10.00, 11.00, 12.00 e 13.30 (qui le info). I biglietti saranno acquistabili direttamente a Panperduto (Somma Lombardo), rivolgendosi agli addetti dell’operatore NavigaMi.

Il progetto MuLM – Il Museo più Lungo del Mondo costituisce un’operazione cofinanziata dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato italiano, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera. ETVilloresi è capofila per la parte italiana del progetto e, nel dettaglio, il promotore degli open day di valorizzazione del sito che ospita il nodo idraulico strategico per tutto l’est Ticino.

Domenica saranno diversi – e tutti ugualmente attrattivi – i momenti pensati per le famiglie tra visite guidate e attività per i bambini, anche presso il Giardino dei Giochi d’Acqua. Il prossimo 24 settembre, sempre a Panperduto, si terrà l‘inaugurazione ufficiale dei nuovi percorsi didattici e fruitivi del MuLM, realizzati da ETVilloresi per meglio accompagnare i visitatori alla scoperta di luoghi di grande pregio storico ed ambientalistico. Qui il programma completo.