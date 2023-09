Una festa per il nuovo tratto di ciclabile tra Besozzo e Cocquio Trevisago

Taglio del nastro e prima pedalate sulla pista ciclopedonale Besozzo/Caravate: sabato 7 ottobre 2023 si terrà l’inaugurazione del nuovo tratto. Il primo stralcio del secondo lotto è terminato e fruibile in totale sicurezza da parte di ciclisti e pedoni.

Il tracciato, che parte al confine col Comune di Besozzo e si sviluppa nel territorio di Cocquio Trevisago, è stato concepito per rispondere sia alle esigenze sportive che a quelle ricreative dei cittadini di tutte le fasce di età in quanto si snoda in modo piacevole e poco impegnativo lungo i prati esistenti caratterizzati da alcuni piccoli, ma caratteristici, corsi d’acqua.

Per l’occasione si terrà un’escursione collettiva che coinvolgerà ciclisti, camminatori e gruppi di cammino di ogni età. L’evento prevede diversi punti di ritrovo per la partenza a piedi o in bicicletta: 11.00 al parco di via Milano a Besozzo, 11.30 alle scuole di Cocquio, poi ancora alle 11.45 a Besozzo in via Trieste, alle 12 al centro commerciale di via Appennini.

Alle ore 11:45 a inizio pista ciclopedonale, in prossimità di via Trieste a Besozzo (località Beverina), ci sarà il ritrovo per il taglio del nastro presso il ponticello lungo la pista.

Saranno presenti il presidente di Provincia di Varese Marco Magrini; la consigliera Marina Rovelli, delegata alle Piste Ciclabili; i rappresentanti delle amministrazioni dei Comuni di Besozzo, Caravate, Cocquio Trevisago, Gavirate, Gemonio e Simone Eligio Castoldi, Presidente Comunità Montana Valli del Verbano.