Una giornata con il sorriso di Margherita Rosa per aiutare altri bambini

Daniela e Sebastiano sono i genitori di Margherita Rosa, una splendida e solare bambina alla quale, pochi mesi fa, è venuto a mancare il futuro. Dopo la corsa disperata all’Ospedale Del Ponte, la piccola è stata ricoverata in Terapia Intensiva dove la famiglia ha trovato tanto affetto in un momento così difficile.

Il suo papà e la sua mamma, per cercare di colmare il grande vuoto, hanno deciso di sostenere Il Ponte del Sorriso. Attorno a loro tanti amici che hanno dato vita al gruppo “Amici di Margherita Rosa” con lo scopo di organizzare eventi a favore dei bambini in ospedale. “Mi manca tanto la mia piccola … ma cerchiamo di trovare le forze nella speranza che meno genitori possibili debbano soffrire come noi” sono le toccanti parole della mamma.

Margherita Rosa avrebbe dovuto compiere 2 anni sabato 16 settembre e per quella giornata i genitori e gli Amici di Margherita Rosa con Il Ponte del Sorriso, in collaborazione con il Comune di Binago e la Consulta delle associazioni binaghesi, grazie anche a tantissimi sponsor, hanno organizzato una grande festa per ricordarla.

La finalità è di raccogliere fondi per attrezzare un letto di sala operatoria dedicato all’Ortopedia Pediatrica dell’Ospedale Del Ponte con il quale poter eseguire gli interventi più delicati che possano dare una qualità di vita migliore ai bambini con problemi motori “Il sorriso di Margherita” inizia alle 14, presso il Centro Vita Associativa, in via De Gasperi a Binago, con giochi, animazione, laboratori creativi, stand gastronomico degli Alpini, prosegue alle 15 con spettacolo di magia con il famoso illusionista Walter Maffei, merenda per i bambini e alle 16.15 baby dance e bolle giganti con Supereroi, principi e principesse di Cuorieroi e tanto altro ancora.

Il cuore di Margherita Rosa batte ancora forte nel cuore di chi le ha voluto bene e il suo sorriso illuminerà il percorso di cura di tanti bimbi.